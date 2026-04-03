Πολλοί Ιρανοί διπλωμάτες χλεύασαν τις δηλώσεις του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος σε μήνυμά του προειδοποίησε ότι η χώρα θα βομβαρδιστεί «μέχρι να γυρίσει στην Λίθινη Εποχή».

Μία σειρά από πρεσβείες του Ιράν ανά τον κόσμο επεσήμαναν τον αρχαίο και διαχρονικό πολιτισμό της χώρας, σχολιάζοντας που βρίσκονταν οι ΗΠΑ στην Εποχή του Λίθου απαντώντας τόσο στον πρόεδρο των ΗΠΑ όσο και στον Αμερικανό υπουργό Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος με ανάρτησή του στο Χ έκανε παρόμοια τοποθέτηση.

Back to the Stone Age. — Pete Hegseth (@PeteHegseth) April 2, 2026

Η πρεσβεία του Ιράν στη Νότια Αφρική σε ανάρτησή της στο Χ, απάντησε με νόημα σε ανάρτηση του Χέγκσεθ στο Χ, που ανέφερε «Πίσω στη Λίθινη Εποχή».

«Όταν εσείς ζούσατε ακόμα σε σπηλιές, εμείς χαράζαμε τα ανθρώπινα δικαιώματα στον Κύλινδρο του Κύρου», σημείωσε σε ανάρτησή στο Χ, κάνοντας αναφορά στο 2.600 ετών αρχαιολογικό εύρημα που καταγράφει τον τρόπο με τον οποίο ο Πέρσης βασιλιάς Κύρος κατέλαβε την πόλη της Βαβυλώνας το 539 π.Χ., η οποία σύμφωνα με αρκετούς ιστορικούς συμβολίζει την πρώτη Διακήρυξη Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Stone Age?

At a time when you were still in caves searching for fire, we were inscribing human rights on the Cyrus Cylinder.



We endured the storm of Alexander and the Mongol invasions and remained; because Iran is not just a country, it is a civilization. https://t.co/7yGdWKMV5i — Iran Embassy SA (@IraninSA) April 2, 2026

Από την πλευρά της, η ιρανική πρεσβεία στην Ινδία σε ανάρτησή της στο X, ανέφερε πως η Τεχεράνη δεν θα «επιστρέψει στη Λίθινη Εποχή» από τους βομβαρδισμούς των ΗΠΑ και του Ισραήλ.

«Είμαστε ένας λαός με 7.000 χρόνια πολιτισμού. Η ιστορία μας γνωρίζει καλά. Αυτό που είναι σαφές είναι το εξής: ΕΣΕΙΣ είστε αυτοί που έχετε δολοφονήσει παιδιά και έχετε πραγματοποιήσει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας από τη Λίθινη Εποχή στον σύγχρονο κόσμο», ανέφερε.

We will not be driven back to the Stone Age by your bombings.

We are a nation with 7,000 years of civilization.

History knows us well.

What is clear is this: it is YOU who have carried the killing of children and crimes against humanity from the Stone Age into the modern world. — Iran in India (@Iran_in_India) April 2, 2026

«Μεσαιωνική ρητορική από ένα μέλος της τάξης των Έπστιν. Είναι κρίμα για την αμερικανική κοινωνία που κάποιος σαν κι αυτόν έχει γίνει η φωνή της. Οι πέτρες μας του απαντούν», ανέφερε από την πλευρά της σε ανάρτησή της στο Χ, η πρεσβεία του Ιράν στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Medieval rhetoric from a member of the Epstein class.

It’s a shame for American society that someone like this has become their voice.



Our stones answer you. https://t.co/qyiuki5yTr pic.twitter.com/BWLKfRkCor — Iran (I.R.of) Embassy in UK (@Iran_in_UK) April 2, 2026

Ο πρώην υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Τζαβάντ Ζαρίφ, επέκρινε σφοδρά τους «αλαζόνες, αδαείς απογόνους» των αρχαίων Ευρωπαίων, σε μια προφανή αναφορά στον Τραμπ.

«Το Ιράν βρισκόταν στο επίκεντρο της κοιτίδας του πολιτισμού, ενώ οι πρόγονοί σας στην Ευρώπη (καθώς οι ΗΠΑ δεν υπήρχαν καν στον χάρτη) βρισκόταν ακόμα στη Λίθινη Εποχή – ζωγραφίζοντας πρόσωπα και κουνώντας ρόπαλα», έγραψε ο Ζαρίφ στο X. «Διδάξαμε τάξη, δίκαιο και πολιτική. Κρίμα που τίποτα από αυτά δεν έφτασε σε μερικούς αλαζονικούς, αδαείς απογόνους», προσέθεσε.

Iran stood at the heart of the cradle of civilization while your ancestors in Europe (as the U.S. wasn’t even on the map) were still in the Stone Age—painting faces & swinging clubs. We taught order, law and statecraft. Pity none of it reached some arrogant, ignorant descendants. pic.twitter.com/zsldaU71zQ — Javad Zarif (@JZarif) April 2, 2026

Η αποστολή του Ιράν στον ΟΗΕ ανέφερε ότι ο ιρανικός πολιτισμός «εκτείνεται σε περισσότερα από 7.000 χρόνια, ενώ οι ΗΠΑ έχουν μόλις 250 χρόνια ζωής».

«Η ρητή απειλή του προέδρου των ΗΠΑ να “βομβαρδίσει το Ιράν πίσω στη Λίθινη Εποχή” αντανακλά άγνοια, όχι δύναμη, και αποτελεί απόδειξη πρόθεσης διάπραξης εγκλημάτων πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του Καταστατικού της Ρώμης. Ο πολιτισμός του Ιράν εκτείνεται σε περισσότερα από 7.000 χρόνια, ενώ των ΗΠΑ σε μόλις 250 έτη. Οι πολιτισμοί ορίζονται από την ιστορία, τον πολιτισμό, την ανθεκτικότητα και τη συνεισφορά τους στην επιστήμη. Ο κόσμος παραμένει ευγνώμων στον πολιτισμό και τη γνώση που οι Ιρανοί μελετητές έχουν προσδώσει στην ανθρωπότητα εδώ και χιλιετίες. Ένας τέτοιος πολιτισμός δεν μπορεί να καταστραφεί από βομβαρδισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

The U.S. President’s explicit threat to “bomb Iran back to the Stone Age” reflects ignorance, not strength, and constitutes evidence of intent to commit war crimes under international humanitarian law and the Rome Statute.



Iran’s civilisation spans more than 7,000 years, whereas… — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) April 2, 2026

Επιπλέον, ο διοικητής της Πολεμικής Αεροπορίας του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC), ταξίαρχος, Σαγιέντ Ματζίντ Μουσαβί, ανέφερε σε ανάρτηση στο X ότι οι ΗΠΑ στέλνουν τους στρατιώτες τους στον τάφο.

«Εσείς είστε αυτοί που στέλνετε τους στρατιώτες σας στον τάφο, όχι το Ιράν, το οποίο προσπαθείτε να σύρετε πίσω στη Λίθινη Εποχή. Οι ψευδαισθήσεις του Χόλιγουντ έχουν δηλητηριάσει τόσο πολύ τα μυαλά σας, ώστε, με την ασήμαντη ιστορία 250 ετών που έχετε, απειλείτε έναν πολιτισμό ηλικίας άνω των 6.000 ετών», έγραψε στο X, απαντώντας και αυτός σε Χέγκσεθ και Τραμπ.

Πηγή: ΕΡΤ