Οι τρέχουσες μεσολαβητικές προσπάθειες χωρών της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μεταξύ των οποίων και του Πακιστάν, για την επίτευξη κατάπαυσης του πυρός μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν κατέληξαν σε αδιέξοδο, αναφέρει η εφημερίδα Wall Street Journal.

Το Ιράν δήλωσε επισήμως στους μεσολαβητές ότι δεν προτίθεται να συναντηθούν αξιωματούχοι του με Αμερικανούς στο Ισλαμαμπάντ εντός των επόμενων ημερών και θεωρεί «απαράδεκτες» τις απαιτήσεις της Ουάσινγκτον, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Το πρακτορείο Reuters δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει αυτές τις πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ