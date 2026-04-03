Η Τουρκία εισέρχεται σε νέα φάση στη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς, σύμφωνα με τον Τούρκο Υπουργό Δικαιοσύνης Ακίν Γκιουρλέκ Ακίν, έγινε αποδεκτό από τις πλατφόρμες το αίτημα για είσοδο χρηστών με ταυτοποίηση.

Όπως ανακοίνωσε ο Γκιουρλέκ από το Ντιγιαρμπακίρ, οι πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης αποδέχθηκαν το αίτημα της Άγκυρας για υποχρεωτική είσοδο με ταυτότητα, ενώ η εφαρμογή του μέτρου αναμένεται να τεθεί σε ισχύ εντός περίπου τριών μηνών.

«Ολοκληρώσαμε τις συνομιλίες με τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Τα αιτήματά μας για είσοδο με ταυτότητα έγιναν αποδεκτά. Σε περίπου τρεις μήνες θα εφαρμοστεί», δήλωσε.

Το μέτρο σηματοδοτεί σημαντική αλλαγή στο πλαίσιο λειτουργίας των social media στην Τουρκία, με έμφαση στην ταυτοποίηση των χρηστών.



Πηγή: ΚΥΠΕ