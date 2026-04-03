Η NASA έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες φωτογραφίες που τράβηξαν οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II από την κάψουλα Orion, καθώς η αποστολή κατευθύνεται προς τη Σελήνη, προσφέροντας μοναδικές εικόνες της Γης από το Διάστημα.

Οι εικόνες καταγράφηκαν από τον διοικητή της αποστολής Ριντ Γουάιζμαν με τη χρήση ενός tablet και αποτυπώνουν δύο διαφορετικές οπτικές του πλανήτη μας.

Η πρώτη φωτογραφία χαρακτηρίστηκε από το Κέντρο Ελέγχου της NASA στο Διαστημικό Κέντρο Τζόνσον στο Χιούστον ως «μια υπενθύμιση ότι, όσο μακριά κι αν φτάσουμε, παραμένουμε ένας κόσμος που παρακολουθεί, ελπίζει και επιδιώκει να φτάσει ψηλότερα». Η δεύτερη εικόνα, παρουσιάζει τη Γη ως μια «γαλάζια κουκκίδα», όπως την αντικρίζει το πλήρωμα κατά τη διάρκεια του ταξιδιού.

Οι φωτογραφίες συνδέονται με δηλώσεις μέλους της αποστολής, της Κριστίνα Κοχ, η οποία μίλησε σε εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης κατά τη δεύτερη ημέρα της πτήσης, επισημαίνοντας τη μοναδική εμπειρία της θέας του πλανήτη από το διάστημα.

«Έχοντας μόλις αντικρίσει απίστευτες εικόνες της Γης και βλέποντας ολόκληρο τον πλανήτη μέσα από ένα παράθυρο, γνωρίζοντας ότι θα έχουμε παρόμοια θέα της Σελήνης, αυτό με κάνει ακόμη πιο ενθουσιασμένη», δήλωσε, προσθέτοντας ότι τίποτα δεν μπορεί να σε προετοιμάσει για τη συγκλονιστική εμπειρία της θέας της Γης φωτισμένης από τον ήλιο αλλά και από το φως της Σελήνης κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε συνδυασμό με τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος.

Από την πλευρά του, ο Γουάιζμαν περιέγραψε επίσης μια ιδιαίτερη στιγμή, όταν το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον άλλαξε τον προσανατολισμό του Orion την ώρα που ο ήλιος έδυε πίσω από τη Γη.

«Μπορούσαμε να δούμε ολόκληρο τον πλανήτη από τον έναν πόλο έως τον άλλο. Ήταν ορατές η Αφρική και η Ευρώπη, ενώ αν κοιτούσε κανείς προσεκτικά μπορούσε να διακρίνει ακόμη και το Βόρειο Σέλας. Ήταν η πιο εντυπωσιακή στιγμή και μας καθήλωσε όλους» ανέφερε.

Οι αστροναύτες αφιέρωσαν μεγάλο μέρος του χρόνου τους στη λήψη φωτογραφιών, ακόμη και κατά τη διάρκεια περιόδου που ήταν προγραμματισμένο το πρώτο κοινό γεύμα της αποστολής στο Διάστημα, το οποίο τελικά καθυστέρησε προκειμένου να συνεχιστεί η παρατήρηση της Γης.

«Έχουμε αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική θέα της σκοτεινής πλευράς της Γης, η οποία φωτίζεται από τη Σελήνη. Είναι κάτι μοναδικό. Κανείς μας δεν μπορεί να πάει για φαγητό, γιατί είμαστε όλοι κολλημένοι στο παράθυρο τραβώντας φωτογραφίες», δήλωσε ο αστροναύτης της Καναδικής Διαστημικής Υπηρεσίας και ειδικός αποστολής Τζέρεμι Χάνσεν.

Πηγή: Πρώτο Θέμα