Η νέα μαζική αεροπορική επίθεση της Ρωσίας στην Ουκρανία σήμερα στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον δέκα ανθρώπους, σύμφωνα με το Κίεβο, το οποίο μιλά για «κλιμάκωση».

«Περίπου 500 μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι» εκτοξεύτηκαν σήμερα από τη Ρωσία, ανέφερε ο Ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Από τα πλήγματα σκοτώθηκαν ένας άνθρωπος στην Μπούτσα, κοντά στο Κίεβο, άλλος ένας στη Χερσώνα, τρεις στην περιφέρεια του Σούμι, ένας στο Ζιτομίρ και δύο στο Χάρκοβο, τη μεγάλη πόλη κοντά στο ανατολικό μέτωπο.

Στο Κραματόρσκ, άλλη μεγάλη πόλη κοντά στη γραμμή του μετώπου «το μεσημέρι οι Ρώσοι εκτόξευσαν πέντε βόμβες» με αποτέλεσμα να σκοτωθούν τουλάχιστον δύο άνθρωποι και τρεις να τραυματιστούν, ανέφερε ο περιφερειακός στρατιωτικός διοικητής Βαντίμ Φιλάσκιν.

Παράλληλα, διακόπηκε η ηλεκτροδότηση σε πολλές περιοχές, λόγω των βομβαρδισμών. Σύμφωνα με την πρωθυπουργό Γιούλια Σβιριντένκο, οι διακοπές αυτές αφορούν κυρίως το Κίεβο, το Τσερκάσι και το Ζιτομίρ.

