Η προσωρινή δύναμη των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο ανακοίνωσε σήμερα ότι τρεις κυανόκρανοι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε μία από τις θέσεις τους στο νότιο τμήμα της χώρας, μετά τον θάνατο τριών στρατιωτών της ειρηνευτικής δύναμης πριν από λιγότερο από μία εβδομάδα.

«Σήμερα το απόγευμα, έκρηξη στο εσωτερικό θέσης του ΟΗΕ (...) είχε αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις κυανόκρανοι, δύο από τους οποίους σοβαρά», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η εκπρόσωπος της Finul Καντίς Αρντιέλ, διευκρινίζοντας πως η προέλευση της έκρηξης είναι προς το παρόν άγνωστη.

Ένας Ινδονήσιος κυανόκρανος σκοτώθηκε την Κυριακή και άλλοι δύο την επομένη στον νότιο Λίβανο, κοντά στα σύνορα με το Ισραήλ, όπου έχει αναπτυχθεί η δύναμη του ΟΗΕ και όπου αντιπαρατίθενται από τις αρχές Μαρτίου το Ισραήλ και η φιλοϊρανική οργάνωση Χεζμπολάχ.

Πηγή: ΑΠΕ