Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε σήμερα από το Κογκρέσο να αυξήσει τον ήδη τεράστιο αμυντικό προϋπολογισμό των ΗΠΑ κατά περίπου 50% έως το 2027, σύμφωνα με έγγραφα που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο Λευκός Οίκος.

Συγκεκριμένα, ο Αμερικανός πρόεδρος κάλεσε σε μείωση 10% στις μη αμυντικές, ευέλικτες δαπάνες για το οικονομικό έτος 2027 και αύξηση των αμυντικών δαπανών κατά 500 δισεκατομμύρια δολάρια.

Η πρότασή του, αν εγκριθεί από το Κογκρέσο, θα οδηγήσει σε αύξηση των στρατιωτικών δαπανών των ΗΠΑ από 1 τρισεκατομμύριο δολάρια φέτος σε 1,5 τρισεκατομμύρια δολάρια το επόμενο έτος.

Οι προτεινόμενες αλλαγές στον προϋπολογισμό του προέδρου πρέπει να εγκριθούν από το Κογκρέσο, κάτι που απαιτεί διακομματική υποστήριξη, και τα αιτήματα αναφορικά με τις δαπάνες του προϋπολογισμού συχνά αντιμετωπίζονται από βουλευτές και γερουσιαστές ως προτάσεις.

Πηγή: ΑΠΕ