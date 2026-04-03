Ο στρατιωτικός ηγέτης της Μπουρκίνα Φάσο, ο οποίος κατέλαβε την εξουσία με πραξικόπημα τον Σεπτέμβριο του 2022, είπε σε δημοσιογράφους ότι "ο κόσμος θα πρέπει να ξεχάσει τη Δημοκρατία" και ότι "η Δημοκρατία σκοτώνει", σε μια ακόμη ένδειξη ότι σκοπεύει να κυβερνά για πολύ καιρό.

Η στρατιωτική κυβέρνηση του Ιμπραήμ Τραορέ είχε αρχικά δεσμευτεί να οργανώσει εκλογές το 2024.

Αλλά ένα χρόνο μετά το πραξικόπημα, είπε ότι δεν θα διενεργηθούν εκλογές μέχρι η χώρα--η οποία επί μια δεκαετία και πλέον προσπάθησε να περιορίσει την ισλαμιστική δράση που συνδέεται με την αλ Κάιντα και με το Ισλαμικό Κράτος--να είναι αρκετά ασφαλής για να μπορούν να ψηφίζουν όλοι οι πολίτες.

Ερωτηθείς σχετικά με τις εκλογές στη διάρκεια στρογγυλής τραπέζης με δημοσιογράφους, που μεταδόθηκε χθες, Πέμπτη, το βράδυ από την κρατική τηλεόραση, ο Τραορέ είπε ότι η κυβέρνησή του είναι επικεντρωμένη σε άλλες προκλήσεις.

"Ο κόσμος θα πρέπει να ξεχάσει το ζήτημα της Δημοκρατίας. Θα πρέπει να πούμε την αλήθεια: δεν είναι για εμάς η Δημοκρατία", είπε.

Επικαλούμενος το παράδειγμα της Λιβύης, όπου ξένες δυνάμεις προσπάθησαν να "επιβάλουν τη Δημοκρατία" ο Τραορέ σχολίασε ότι "η Δημοκρατία σκοτώνει".

Η κυβέρνηση του Τραορέ απαγόρευσε τον Ιανουάριο όλα τα πολιτικά κόμματα αφού προηγουμένως ανέστειλε τις πολιτικές δραστηριότητες.

Πριν από το πραξικόπημα η χώρα είχε περισσότερα από 100 εγγεγραμμένα πολιτικά κόμματα, με 15 από αυτά να εκπροσωπούνται στη βουλή μετά τις βουλευτικές εκλογές του 2020.

Οι γειτονικές χώρες Μαλί και Νίγηρας, επίσης υπό στρατιωτικές κυβερνήσεις που ανέλαβαν την εξουσία με πραξικόπημα, έχουν και αυτές απαγορεύσει τα πολιτικά κόμματα.

Η ισλαμιστική δράση και στις τρεις αυτές χώρες έχει στερήσει τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους και έχει προκαλέσει τον εκτοπισμό εκατομμυρίων την τελευταία δεκαετία.

Νωρίτερα χθες, Πέμπτη, η μκο Human Rights Watch δημοσιοποίησε έκθεση που αναφέρει ότι ο στρατός της Μπουρκίνα Φάσο και οι σύμμαχοί του έχουν σκοτώσει υπερδιπλάσιο αριθμό αμάχων σε σχέση με τους ένοπλους ισλαμιστές από το 2023.

Η κυβέρνηση δεν απάντησε σε αιτήματα σχολιασμού του Reuters σχετικά με την έκθεση.

