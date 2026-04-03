Όπως είχε ήδη διαρρεύσει τις περασμένες ημέρες, η κυβέρνηση Μελόνι ενέκρινε σήμερα την παράταση της μείωσης των κρατικών φόρων στα καύσιμα, μέχρι την 1η Μαΐου.

Πρόκειται για μείωση η οποία αντιστοιχεί σε 0,25 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο βενζίνης και πετρελαίου κίνησης.

«Εγκρίθηκε μόλις, στο υπουργικό συμβούλιο, το συγκεκριμένο μέτρο. Αποφασίσαμε παράλληλα την επέκταση και στις γεωργικές επιχειρήσεις των φοροεπιστροφών που είχαν εγκριθεί για τον τομέα της αλιείας», δήλωσε πριν λίγο ο Ιταλός υπουργός Οικονομικών Τζανκάρλο Τζορτζέτι.

Η ιταλική ένωση καταναλωτών Codacons σχολίασε, τέλος, ότι η συγκεκριμένη μείωση, δεδομένων των συνεχών αυξήσεων της τιμής των καυσίμων, δεν επαρκεί και θα έπρεπε να ενισχυθεί.

