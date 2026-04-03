Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν πάνω σε φορτηγό πλοίο που επλήγη από βλήματα ενώ διέπλεε το στενό του Χορμούζ, όπως ανακοίνωσε σήμερα η πλοιοκτήτρια εταιρία.

Το Mayuree Naree, με σημαία Ταϊλάνδης, επλήγη στις 11 Μαρτίου ενώ διερχόταν από το στρατηγικό στενό του Χορμούζ μετά την αναχώρησή του από το λιμάνι Χαλίφα των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Είκοσι μέλη πληρώματος διασώθηκαν στην Ταϊλάνδη στα μέσα Μαρτίου ενώ άλλα τρία φέρονται ως αγνοούμενα.

«Ανθρώπινα λείψανα βρέθηκαν στον χώρο του πλοίου που επλήγη», ανέφερε σε ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα η εταιρία μεταφορών Precious Shipping, προσθέτοντας πως δεν μπορεί ακόμη να επιβεβαιώσει την ταυτότητα και τον αριθμό των προσώπων αυτών.

Επιχείρηση έρευνας διενεργήθηκε σε «δύσκολες συνθήκες», καθώς το μηχανοστάσιο του πλοίου είχε πλημμυρίσει και είχε υποστεί ζημιές από πυρκαγιά, ανέφερε η εταιρία.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν δήλωσαν τον Μάρτιο ότι είχαν πλήξει το Mayuree Naree καθώς και ένα πλοίο με σημαία Λιβερίας, στο στενό, επειδή αγνόησαν τις «προειδοποιήσεις» τους.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP