Άλμα πέραν του 7% έκανε την Πέμπτη η τιμή του αργού πετρελαίου Μπρεντ, ενώ αύξηση πέραν του 11% κατέγραψε η τιμή του αμερικανικού αργού, μετά τις απειλές του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, ότι θα προβεί σε πιο ισχυρές επιθέσεις στο Ιράν αν η χώρα δεν συμφωνήσει σε κατάπαυση του πυρός, που αύξησαν τις ανησυχίες για κλιμάκωση του πολέμου.

Το πετρέλαιο Μπρεντ, Βόρειας Θάλασσας, έκλεισε στα 109,03 δολάρια το βαρέλι, παρουσιάζοντας αύξηση 7,7%, ενώ το αμερικανικό αργό, WTI, έκλεισε στα 111,54 δολάρια το βαρέλι, πραγματοποιώντας άλμα 11,4%.

Σε επίπεδο μήνα, το αμερικανικό αργό ενισχύεται κατά 49% και το Μπρεντ κατά 33%.

