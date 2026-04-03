Το Παλάτι του Μπάκιγχαμ επιβεβαίωσε ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν θα απευθύνει πασχαλινό μήνυμα φέτος, σε αντίθεση με πέρσι, όταν είχε τοποθετηθεί δημόσια με αφορμή τη Μεγάλη Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες του GB, η απόφαση δεν αποτελεί απαραίτητα απόκλιση από το πρωτόκολλο, καθώς το πασχαλινό μήνυμα δεν αποτελεί ετήσιο θεσμό, όπως το καθιερωμένο χριστουγεννιάτικο διάγγελμα του Βρετανού μονάρχη.

Υπενθυμίζεται ότι και η εκλιπούσα βασίλισσα Ελισάβετ Β΄ εξέδιδε πασχαλινά μηνύματα μόνο κατ’ εξαίρεση, κυρίως κατά την περίοδο της πανδημίας του κορωνοϊού.





Πέρσι, ο βασιλιάς Κάρολος είχε αναφερθεί στο μήνυμά του στη σημασία της ταπεινότητας και της αγάπης, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στη διδασκαλία του Ιησού Χριστού, αλλά και σε κοινές αξίες που διατρέχουν τον Ιουδαϊσμό και το Ισλάμ.

Παρά την απουσία φετινού μηνύματος, ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα βρέθηκαν στη Βόρεια Ουαλία για τις εκδηλώσεις της Μεγάλης Πέμπτης.

Η απόφαση του Παλατιού αναμένεται να προκαλέσει αντιδράσεις σε μερίδα πιστών, ιδίως μετά την πρόσφατη ανάρτηση της βασιλικής οικογένειας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με την οποία ευχόταν «ευλογημένο Ραμαζάνι» στους μουσουλμάνους στο Ηνωμένο Βασίλειο, την Κοινοπολιτεία και διεθνώς.

Το μήνυμα για το Ραμαζάνι, που αποτελεί τον ιερότερο μήνα του ισλαμικού ημερολογίου, είχε τύχει θετικής ανταπόκρισης από πολλούς χρήστες, ωστόσο προκάλεσε και επικριτικά σχόλια.



