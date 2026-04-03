Μια πρωτότυπη χειροποίητη τσάντα, κατασκευασμένη με υλικό που προήλθε από κολλαγόνο απολιθωμάτων του Τυραννόσαυρου Ρεξ, παρουσίασαν επιστήμονες και σχεδιαστές στο Άμστερνταμ, σε ένα εγχείρημα που, όπως υποστηρίζουν, αναδεικνύει τις δυνατότητες του εργαστηριακά παραγόμενου δέρματος.

Σύμφωνα με το Reuters, η τσάντα, σε γαλαζοπράσινη απόχρωση, εκτίθεται στο μουσείο Art Zoo της ολλανδικής πρωτεύουσας, τοποθετημένη πάνω σε βράχο και κάτω από αντίγραφο σκελετού T. rex, όπου θα παραμείνει έως τις 11 Μαΐου. Στη συνέχεια αναμένεται να δημοπρατηθεί, με την αρχική της τιμή να ξεπερνά, σύμφωνα με πληροφορίες, τις 500 χιλιάδες δολάρια.

Σύμφωνα με τους δημιουργούς της, το υλικό αναπτύχθηκε με τη χρήση αρχαίων πρωτεϊνικών θραυσμάτων που εντοπίστηκαν σε απολιθώματα δεινοσαύρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα θραύσματα αυτά ενσωματώθηκαν σε κύτταρο ζώου, μέσω γενετικής μηχανικής, ώστε να παραχθεί κολλαγόνο, το οποίο στη συνέχεια μετατράπηκε σε δερματώδες υλικό.





Ο διευθύνων σύμβουλος της The Organoid Company, Τόμας Μίτσελ, παραδέχθηκε ότι η διαδικασία συνοδεύτηκε από σημαντικές τεχνικές δυσκολίες, ωστόσο υποστήριξε ότι πρόκειται για το πιο κοντινό βήμα που έχει γίνει ποτέ προς τη δημιουργία ενός υλικού που να συνδέεται με τον T. rex.

Στο εγχείρημα συμμετείχαν ακόμη η εταιρεία γενετικής μηχανικής Organoid, η δημιουργική εταιρεία VML και η Lab-Grown Leather Ltd., η οποία ανέλαβε την παραγωγή του υλικού για την τσάντα. Ο επικεφαλής της τελευταίας, Τσε Κόνον, δήλωσε ότι η σύνδεση με τον T. rex προσδίδει επιπλέον δυναμική στο προϊόν, κάνοντας λόγο όχι μόνο για μια πιο «πράσινη» εναλλακτική λύση στο παραδοσιακό δέρμα, αλλά και για μια τεχνολογική αναβάθμιση.

Ωστόσο, το εγχείρημα έχει προκαλέσει και έντονες επιφυλάξεις στην επιστημονική κοινότητα. Ειδικοί εκτός του project αμφισβητούν τον όρο «δέρμα T. rex», σημειώνοντας ότι τα διαθέσιμα ίχνη κολλαγόνου από δεινοσαυρικά οστά είναι αποσπασματικά και δεν μπορούν να αναπαραγάγουν πραγματικό δέρμα δεινοσαύρου.





Η Ολλανδή παλαιοντολόγος σπονδυλωτών Melanie During, από το Vrije Universiteit Amsterdam, ανέφερε ότι το κολλαγόνο μπορεί να διατηρείται μόνο σε κατακερματισμένη μορφή στα οστά δεινοσαύρων και όχι σε βαθμό που να επιτρέπει τη δημιουργία δέρματος ή δερμάτινου υλικού. Στο ίδιο μήκος κύματος, ο παλαιοντολόγος Thomas R. Holtz Jr. από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ σημείωσε ότι το κολλαγόνο που έχει εντοπιστεί σε απολιθώματα T. rex προέρχεται από το εσωτερικό των οστών και όχι από το δέρμα, ενώ ακόμη και μια ακριβής πρωτεϊνική αντιστοίχιση δεν θα μπορούσε να αποδώσει τη σύνθετη ινώδη δομή που χαρακτηρίζει το φυσικό δέρμα.

Απαντώντας στην κριτική, ο Μίτσελ δήλωσε ότι κάθε πρωτοποριακή προσπάθεια συνοδεύεται από αμφισβήτηση, προσθέτοντας ότι η επιστημονική κριτική αποτελεί θεμέλιο της έρευνας.