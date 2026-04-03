Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Πέμπτη όταν μικρό αεροσκάφος συνετρίβη σε αγροτική περιοχή στην πολιτεία Πουέμπλα, στο κεντρικό Μεξικό, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

Το δυστύχημα έγινε περί το μεσημέρι (σ.σ. τοπική ώρα· στις 21:00 ώρα Κύπρου) όταν το μονοκινητήριο συνετρίβη σε χωράφια αμέσως μετά την απογείωσή του από το διεθνές αεροδρόμιο στην Πουέμπλα, σύμφωνα με την πολιτειακή γραμματεία (το υπουργείο) Ασφαλείας.

Ο χειριστής προσπάθησε να ελιχθεί, αλλά το αεροσκάφος έκανε «βουτιά», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Βισέντε Ερνάντες, κάτοικος της περιοχής, που δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Το τετραθέσιο είχε προορισμό την πόλη Πόσα Ρίκα, στην πολιτεία Βερακρούς (ανατολικά).

«Διαπιστώθηκε ο θάνατος τριών ανθρώπων επιτόπου», ακόμη ένας ανασύρθηκε «τραυματισμένος» και διακομίστηκε σε νοσοκομείο «για να του προσφερθούν ιατρικές φροντίδες», ανέφερε η γραμματεία (το υπουργείο) Εσωτερικών στην Πουέμπλα, προτού ανακοινώσει μερικές ώρες αργότερα τον θάνατο του τέταρτου θύματος.

Cuatro personas murieron después de que la avioneta en la que viajaban se desplomara en #Huejotzingo, #Puebla. Habían salido del aeropuerto hermanos Serdan y se dirigían a Poza Rica, Veracruz. Tres perecieron en el lugar, la cuarta fue llevada a un hospital donde murió más tarde.… pic.twitter.com/VAnydSxxwu — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) April 2, 2026

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ