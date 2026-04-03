Τουλάχιστον οκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν και 95 τραυματίστηκαν εξαιτίας του βομβαρδισμού της γέφυρας στον αυτοκινητόδρομο που συνδέει την Τεχεράνη με την πόλη Καράτζ στο δυτικό Ιράν, σύμφωνα με τον Γοντρατολάχ Σεΐφ, αντικυβερνήτη της επαρχίας Αλμπόρζ, τον οποίο επικαλείται το πρακτορείο ειδήσεων Fars και η κρατική τηλεόραση της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κοινοποίησε νωρίτερα μέσω Truth Social βίντεο που δείχνει την καταστροφή «της μεγαλύτερης γέφυρας στο Ιράν» σε βομβαρδισμό, σχολιάζοντας πως είναι ώρα η Τεχεράνη να συνάψει συμφωνία «προτού να είναι πολύ αργά».

«Είναι ώρα το Ιράν να συνάψει συμφωνία προτού να είναι πολύ αργά και δεν απομείνει τίποτα απ' ό,τι θα μπορούσε ακόμη να γίνει μια σπουδαία χώρα», ανέφερε.

Bridge collapses following reported strike in Karaj, Iran, hitting a major route connecting Tehran to surrounding regions.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ