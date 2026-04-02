Ο Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε σήμερα τους υποστηρικτές του να μποϊκοτάρουν τις συναυλίες του Μπρους Σπρίνγκστιν, σε μια ακόμη σφοδρή αντιπαράθεση με τον ροκ σταρ, τον οποίο αποκάλεσε «ξερό δαμάσκηνο».

«Ο Μπρους Σπρίνγκστιν, αυτός ο μέτριος και βαρετός τραγουδιστής, που μοιάζει με ένα ξερό δαμάσκηνο και που εμφανώς φέρει τα σημάδια ενός αποτυχημένου πλαστικού χειρουργού, πάσχει εδώ και καιρό από ένα φρικτό και ανίατο σύνδρομο διαταραχής κατά του Τραμπ», έγραψε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σε μήνυμά του που δημοσιεύτηκε στην πλατφόρμα του Truth Social.

«Οι υποστηρικτές του Τραμπ πρέπει να μποϊκοτάρουν τις υπερκοστολογημένες, απαίσιες συναυλίες του», συνέχισε ο Αμερικανός πρόεδρος, εξαίροντας την ίδια ώρα τον πολιτικό απολογισμό του.

Σε ηλικία 76 ετών, ο ερμηνευτής της επιτυχίας "Born in the USA" ξεκίνησε το Σάββατο μια περιοδεία από τη Μινεάπολη, στη Μινεσότα, επίκεντρο στις αρχές του έτους της αντιμεταναστευτικής επίθεσης της αμερικανικής κυβέρνησης και νευραλγικό σημείο της αντιπολίτευσης στον Ρεπουμπλικανό πρόεδρο.

Κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων που φέρουν τον τίτλο "No Kings" (Όχι βασιλιάδες), ο Αμερικανός καλλιτέχνης κατακεραύνωσε τον Ντόναλντ Τραμπ χαρακτηρίζοντάς τον «διεφθαρμένο, ανίκανο, ρατσιστή, ανεύθυνο και προδότη».

Στη συνέχεια ερμήνευε μέσα στο πλήθος το τραγούδι του "Streets of Minneapolis", το οποίο έγραψε στη μνήμη των Ρενέ Γκουντ και Άλεξ Πρέτι, που έπεσαν νεκροί από πυρά ομοσπονδιακών πρακτόρων κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης.

Με την περιοδεία του με τίτλο "Land of Hope & Dreams American Tour" αναμένεται να ταξιδέψει σε περίπου 20 αμερικανικές πόλεις έως την 27η Μαΐου.

Λίγες ημέρες αργότερα, ο Ντόναλντ Τραμπ θα γιορτάσει τα 80 του χρόνια με το δικό του εντυπωσιακό θέαμα: μάχες Μεικτών Πολεμικών Τεχνών στους κήπους του Λευκού Οίκου.

Ο Σπρίνγκστιν είχε στηρίξει τη Δημοκρατική Κάμαλα Χάρις, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας για τις προεδρικές εκλογές.

Οι τιμές των εισιτηρίων για τις συναυλίες της περιοδείας του κυμαίνονται μεταξύ 150 και 2000 και πλέον δολαρίων.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ