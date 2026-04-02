Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέπεμψε απόψε την υπουργό Δικαιοσύνης Παμ Μπόντι, μια πιστή σύμμαχό του, την οποία ωστόσο επέκρινε για τους χειρισμούς της στην υπόθεση Έπστιν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος φέρεται επίσης να είχε οργιστεί μαζί της επειδή η υπουργός δεν κινήθηκε αρκετά γρήγορα στην άσκηση διώξεων σε βάρος επικριτών και πολιτικών αντιπάλων του που ο ίδιος ήθελε να διωχθούν ποινικά.

Σε ανάρτησή του ο Τραμπ επαίνεσε την Μπόντι χαρακτηρίζοντάς την «Μεγάλη Αμερικανίδα Πατριώτισσα και πιστή φίλη», ανακοινώνοντας ότι θα αναλάβει μια σημαντική θέση στον ιδιωτικό τομέα. Προσωρινά καθήκοντα υπουργού Δικαιοσύνης θα αναλάβει ο υφυπουργός Τοντ Μπλανς, ο πρώην προσωπικός δικηγόρος του.

Η Παμ Μπόντι, πρώην γενική εισαγγελέας στη Φλόριντα, κατηγορήθηκε τον Φεβρουάριο από πολλούς Δημοκρατικούς ότι «έπνιξε» την υπόθεση Έπστιν και δεν τήρησε τον νόμο που υποχρεώνει την κυβέρνηση να επιδείξει πλήρη διαφάνεια σε αυτήν την πολιτικά εκρηκτική υπόθεση.





«Δεν δείχνετε μεγάλο ενδιαφέρον για τα θύματα, κυρία υπουργέ, είτε πρόκειται για εκείνα του δικτύου εκμετάλλευσης του Έπστιν είτε για τη φονική κυβερνητική βία εναντίον Αμερικανών πολιτών στη Μινεάπολη», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά ο Τζέιμι Ράσκιν, ο επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Δικαστικών Θεμάτων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Ο Ράσκιν αναφερόταν στους δύο διαδηλωτές που σκοτώθηκαν τον Ιανουάριο από πράκτορες της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE) στη Μινεσότα.

Η Μπόντι κατηγορήθηκε ότι συγκάλυψε ή δεν διαχειρίστηκε σωστά τη δημοσιοποίηση των αρχείων που είχε στην κατοχή του το υπουργείο για τον Έπστιν, πρώην στενό φίλο του Τραμπ που πέθανε στη φυλακή, εν αναμονή της δίκης του για σεξουαλικά αδικήματα.

Η απομάκρυνση της Μπόντι μπορεί να οδηγήσει σε αναδιάρθρωση της στρατηγικής του υπουργείου και ενδεχομένως σε μια νέα προσπάθεια στοχοποίησης των «εχθρών» του Τραμπ από το νομικό σύστημα.

Η Παμ Μπόντι είναι η δεύτερη υπουργός που αποχωρεί από την κυβέρνηση μέσα σε έναν μήνα. Στις 5 Μαρτίου ο Τραμπ απέπεμψε την υπουργό Εσωτερικών Κρίστι Νόεμ που είχε δεχτεί επικρίσεις για τον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκε την πολιτική του στο μεταναστευτικό.





Διαβάστε επίσης: Τραμπ: «Η μεγαλύτερη γέφυρα του Ιράν κατέρρευσε - Συμφωνία πριν να είναι άργα»





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ