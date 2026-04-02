Η αυξανόμενη στρατιωτική κινητικότητα των Ηνωμένων Πολιτειών στον Περσικό Κόλπο εντείνει την ανησυχία για μια ενδεχόμενη κλιμάκωση της έντασης με το Ιράν, την ώρα που διπλωματικές προσπάθειες παραμένουν σε εξέλιξη αλλά με αβέβαιη κατάληξη.

Ενίσχυση στρατιωτικής παρουσίας στον Περσικό Κόλπο

Όπως αναφέρει ρεπορτάζ από το Πρώτο Θέμα. χιλιάδες επιπλέον Αμερικανοί στρατιώτες καταφθάνουν στην περιοχή, με περίπου 3.500 να έχουν ήδη αναπτυχθεί από το προηγούμενο Σαββατοκύριακο και αντίστοιχος αριθμός να αναμένεται τις επόμενες εβδομάδες. Η ενίσχυση αυτή θεωρείται ένδειξη αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας, καθώς η Ουάσιγκτον διατηρεί όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά.

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το Atlantic, στρατιωτικοί αξιωματούχοι εξετάζουν δύο πιθανά σενάρια χερσαίας επέμβασης εντός του Ιράν.

Δύο πιθανά σενάρια επέμβασης

Κατά το ίδιο ρεπορτάζ, το πρώτο σχέδιο αφορά επιχείρηση στο νησί Χαργκ, το οποίο αποτελεί κομβικό σημείο για την ενεργειακή βιομηχανία της χώρας. Το δεύτερο επικεντρώνεται στην κατάληψη αποθεμάτων εμπλουτισμένου ουρανίου, με στόχο τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

Και τα δύο σενάρια, ωστόσο, τελούν υπό την έγκριση του προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ο οποίος καλείται να αποφασίσει εάν θα δώσει το «πράσινο φως» για μια τέτοια επιχείρηση.

Υψηλό ρίσκο και αβέβαιη έκβαση

Αξιωματούχοι με γνώση των σχεδίων επισημαίνουν ότι καμία από τις προτεινόμενες επιχειρήσεις δεν εγγυάται γρήγορο τερματισμό της σύγκρουσης. Παρά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Τραμπ περί ταχείας λήξης ενός πιθανού πολέμου, οι στρατιωτικές εκτιμήσεις είναι πιο επιφυλακτικές, με βάση το ρεπορτάζ.

Επιπλέον, δεν διασφαλίζεται ότι θα επιτευχθεί η κατάρρευση του ιρανικού καθεστώτος, το οποίο οι ΗΠΑ θεωρούν άμεση απειλή για τη σταθερότητα της περιοχής.

Ο ρόλος του Στενού του Ορμούζ

Στο ίδιο ρεπορτάζ, γίνεται λόγος για ιδιαίτερη ανησυχία η οποία προκαλεί η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ, έναν από τους σημαντικότερους ενεργειακούς διαύλους παγκοσμίως. Το κλείσιμό του έχει ήδη προκαλέσει αναταραχή στις διεθνείς αγορές ενέργειας.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ακόμη και μια επιτυχημένη στρατιωτική επιχείρηση δεν εγγυάται την επαναλειτουργία του, γεγονός που ενισχύει την αβεβαιότητα γύρω από τις οικονομικές επιπτώσεις της κρίσης.

Κίνδυνος κλιμάκωσης και διπλωματικές ισορροπίες

Οι στρατιωτικοί αξιωματούχοι προειδοποιούν ότι οποιαδήποτε χερσαία επέμβαση ενδέχεται να οδηγήσει σε παρατεταμένη σύγκρουση, με απρόβλεπτες συνέπειες, με βάση το ίδιο ρεπορτάζ. Αντί να επιταχύνει τη λύση, υπάρχει ο κίνδυνος να περιπλέξει περαιτέρω την κατάσταση και να δυσχεράνει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ υποστηρίζει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με την Τεχεράνη, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η στρατιωτική πίεση λειτουργεί ως διαπραγματευτικό εργαλείο.

Ένα αβέβαιο γεωπολιτικό τοπίο

Καταληκτικά, όπως αναφέρει το ρεπορτάζ, παρά τις προετοιμασίες και τις στρατηγικές επιλογές που εξετάζονται, το αποτέλεσμα παραμένει αβέβαιο. Η πιθανότητα στρατιωτικής επιτυχίας δεν είναι δεδομένη, ενώ το ενδεχόμενο κλιμάκωσης εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο φόβο για τη διεθνή κοινότητα.

Η επόμενη κίνηση της Ουάσιγκτον θα μπορούσε να καθορίσει όχι μόνο την πορεία της σύγκρουσης με το Ιράν, αλλά και τη σταθερότητα σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.



