Ο Πρωθυπουργός της Βουλγαρίας, Αντρέι Γκούροφ, και η Πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, συναντήθηκαν την Τετάρτη για να συζητήσουν ευκαιρίες για την επιτάχυνση της ανάπτυξης του Κάθετου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου ως βασικό στοιχείο της ενεργειακής και οικονομικής ασφάλειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανέφερε η κυβερνητική υπηρεσία πληροφοριών της Βουλγαρίας στο Facebook.

Η συζήτηση τόνισε τη σημασία του διαδρόμου, που συνδέει την Ελλάδα, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, τη Μολδαβία και την Ουκρανία, για τη διαφοροποίηση του ενεργειακού εφοδιασμού, την αύξηση της ρευστότητας της αγοράς και την ενίσχυση της διατλαντικής συνεργασίας, μεταξύ άλλων μέσω μεγαλύτερης πρόσβασης στο υγροποιημένο φυσικό αέριο των ΗΠΑ.

Οι πλευρές διερεύνησαν επίσης ευκαιρίες για επέκταση του διαδρόμου πέρα από τη διαφοροποίηση του εφοδιασμού με φυσικό αέριο, στην πυρηνική ενέργεια, τις ασφαλείς αλυσίδες εφοδιασμού, τις ψηφιακές υποδομές και τεχνολογίες, στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Pax Silica.

Η Βουλγαρία εξέφρασε την ετοιμότητά της να διαδραματίσει ενεργό ρόλο ως περιφερειακή πλατφόρμα για την ανάπτυξη στρατηγικών υποδομών και για την υποστήριξη της ανάκαμψης της Ουκρανίας μέσω υλικοτεχνικών και επενδυτικών συνδέσεων στην περιοχή της Μαύρης Θάλασσας, ανέφερε η Κυβέρνηση της Βουλγαρίας.

Η συνάντηση σημείωσε την πρόοδο στον διάλογο μεταξύ των βουλγαρικών θεσμών και των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων των συνομιλιών με τον Ειδικό Προεδρικό Συντονιστή των ΗΠΑ για την Παγκόσμια Ενεργειακή Ασφάλεια, με στόχο την ενίσχυση της ενεργειακής εταιρικής σχέσης και της ασφάλειας εφοδιασμού.

Η συνάντηση επιβεβαίωσε την κοινή δέσμευση της Βουλγαρίας και των ΗΠΑ για την οικοδόμηση βιώσιμων, διαφοροποιημένων και ασφαλών οικονομικών και ενεργειακών δεσμών στην περιοχή.

Η Πρόεδρος της Βουλγαρίας, Ιλιάνα Ιότοβα, συναντήθηκε επίσης με την Πρέσβειρα των ΗΠΑ για να συζητήσουν θέματα από τον διμερή διάλογο.

