Η Κομισιόν δημοσίευσε σήμερα Πέμπτη την αξιολόγησή της για το πλαίσιο ελέγχου του καπνού στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με ανακοίνωση, η αξιολόγηση εξετάζει την αποτελεσματικότητα, την αποδοτικότητα και τη συνάφεια της Οδηγίας για τα Καπνικά Προϊόντα και της Οδηγίας για τη Διαφήμιση Καπνού, με στόχο την προστασία της δημόσιας υγείας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς.

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι κανόνες της ΕΕ έχουν συμβάλει σε σημαντική μείωση του καπνίσματος και των θανάτων που σχετίζονται με τον καπνό. Από το 2012, τα ποσοστά καπνίσματος μειώθηκαν από 28% σε 24% του πληθυσμού, με ακόμη μεγαλύτερη μείωση μεταξύ των νέων. Οι θάνατοι που σχετίζονται με τον καπνό μειώθηκαν επίσης, αντανακλώντας τον αντίκτυπο των αυστηρότερων κανόνων για τη ρύθμιση προϊόντων, τις απαγορεύσεις διαφήμισης και τις προειδοποιήσεις για την υγεία. Ταυτόχρονα, η αξιολόγηση αναδεικνύει αυξανόμενες προκλήσεις που συνδέονται με την ταχεία εμφάνιση νέων καπνικών και νικοτινικών προϊόντων, ιδιαίτερα μεταξύ των νέων.

Η αξιολόγηση επιβεβαιώνει ότι οι εναρμονισμένοι κανόνες της ΕΕ έχουν βελτιώσει τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς. Τονίζεται πως μέτρα όπως η ρύθμιση και η αναφορά συστατικών, οι απαιτήσεις επισήμανσης και συσκευασίας, η ιχνηλασιμότητα και η ασφάλεια των προϊόντων, καθώς και οι κανόνες για τη διασυνοριακή διαφήμιση και χορηγίες, έχουν ενισχύσει την αποτελεσματικότητα του πλαισίου ελέγχου του καπνού και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Ταυτόχρονα, η έκθεση εντοπίζει νέες προκλήσεις, λόγω της αύξησης των ηλεκτρονικών τσιγάρων, των θερμαινόμενων προϊόντων καπνού και των νικοτινικών φακέλων, που αποτελούν ιδιαίτερη απειλή για τις νεότερες γενιές. Τα προϊόντα αυτά συνδέονται με εξάρτηση στη νικοτίνη και πιθανές μακροχρόνιες επιπτώσεις στην υγεία, ενώ η διαδικτυακή τους προώθηση εντείνει τους κινδύνους. Υπάρχουν ενδείξεις ότι η χρήση τους μπορεί να λειτουργήσει ως «πύλη» για παραδοσιακό κάπνισμα, παρά τη συνεχιζόμενη μείωση του τελευταίου.

Η αξιολόγηση επισημαίνει επίσης τη μεταβαλλόμενη φύση της διαφήμισης. Επισημαίνει πως η παραδοσιακή διαφήμιση έχει μειωθεί σημαντικά λόγω περιορισμών, αλλά η ψηφιακή προώθηση παραμένει πρόκληση, ιδίως για νέα προϊόντα καπνού και νικοτίνης.

Συνολικά, η Κομισιόν καταλήγει ότι το πλαίσιο της ΕΕ για τον έλεγχο του καπνού έχει επιφέρει σημαντικά οφέλη για τη δημόσια υγεία και τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, αλλά απαιτείται προσαρμογή για την αντιμετώπιση νέων τεχνολογικών αλλαγών και αναδυόμενων κινδύνων.

Με βάση την αξιολόγηση, η Κομισιόν θα προχωρήσει σε αξιολόγηση επιπτώσεων και ευρεία διαβούλευση, ενόψει περαιτέρω πολιτικών δράσεων στο πλαίσιο του Σχεδίου Safe Hearts, με στόχο την πρόταση αναθεώρησης του νομοθετικού πλαισίου για τον έλεγχο του καπνού μέσα στο 2026.

