Κύμα σφοδρής κακοκαιρίας συνεχίζει να πλήττει την κεντρική και την νότια Ιταλία λόγω του κυκλώνα Ερμίνιο. Στην περιφέρεια Μολίζε, σήμερα το πρωί, κατέρρευσε γέφυρα στο ύψος του ποταμού Τρίνιο. Δεν υπάρχουν θύματα, διότι από χθες, Τετάρτη, είχε απαγορευθεί η διέλευση αυτοκινήτων και πεζών. Λόγω συνεχών βροχοπτώσεων, αλλά και της εντονότερης χιονόπτωσης των τελευταίων οκτώ ετών, έχουν διακοπεί οι οδικές συνδέσεις του Μολίζε με την περιφέρεια Αμπρούτσο.

Στον σταθμό της Ανκόνα, εκατοντάδες επιβάτες περίμεναν μάταια επί ώρες να μπορέσουν να επιβιβαστούν σε πούλμαν και λεωφορεία, τα οποία δεν μπόρεσαν να μετακινηθούν λόγω των ακραίων καιρικών συνθηκών.

Στην κεντρική περιφέρεια Μάρκε, περίπου 90 κάτοικοι έμειναν αποκλεισμένοι, εξαιτίας κατολίσθησης. Στην περιφέρεια της Απουλίας, με πρωτεύουσα το Μπάρι, πλημμύρισαν τεράστιες γεωργικές εκτάσεις. Εγκλωβίσθηκαν 40 κάτοικοι αγροικιών και 50 οδηγοί αυτοκινήτων. Καθοριστικής σημασίας, για την διάσωσή τους ήταν η άμεση κινητοποίηση ομάδων πυροσβεστών και μελών της πολιτικής προστασίας. Από αύριο, Παρασκευή, αναμένεται σταδιακή βελτίωση των καιρικών συνθηκών, αρχίζοντας από την κεντρική Ιταλία.

