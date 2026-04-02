Οι ρωσικές στρατηγικές πυραυλικές δυνάμεις διεξήγαγαν γυμνάσια στη Σιβηρία που περιλάμβαναν καμουφλαρισμένες κινήσεις διηπειρωτικών βαλλιστικών πυραύλων Yars, οι οποίοι έχουν δυνατότητα να φέρουν πυρηνικές κεφαλές, ανακοίνωσε σήμερα το υπουργείο Άμυνας.

Πληρώματα συμμετείχαν σε ένα φάσμα δραστηριοτήτων που περιλάμβαναν τη χρήση καμουφλάζ και άλλων μέσων για την απόκρυψη κινήσεων χερσαίων πυραύλων στο πεδίο, ανακοίνωσε το υπουργείο.

Τα γυμνάσια περιλάμβαναν επίσης ασκήσεις απάντησης σε εικονικές εχθρικές επιθέσεις και αντιμετώπισης όπλων αεροπορικής επίθεσης. Το υπουργείο δεν ανέφερε εκτοξεύσεις πυραύλων.

Η Ρωσία διεξάγει τακτικά γυμνάσια των στρατηγικών πυρηνικών δυνάμεών της για να δοκιμάζει τη μαχητική ετοιμότητά τους και να στέλνει προειδοποιητικά μηνύματα στη Δύση, σε μια περίοδο υψηλής έντασης με τους αντιπάλους της του ΝΑΤΟ σχετικά με τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Στο μεταξύ, ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη καταρρίφθηκαν κοντά σε διυλιστήρια πετρελαίου στη ρωσική πόλη Ούφα, τη μεγαλύτερη της ρωσικής Δημοκρατίας του Μπασκορτοστάν, ενώ συντρίμμια ενός απ’ αυτά έπεσε σε βιομηχανική περιοχή, δήλωσε ο τοπικός κυβερνήτης.

Ένα άλλο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε κτίριο κατοικιών, όμως δεν υπάρχουν τραυματίες, δήλωσε μέσω του καναλιού του στο Telegram ο κυβερνήτης του Μπασκορτοστάν, ο Ράντι Χαμπίροφ.

Εξάλλου η Ρωσία επιτέθηκε χθες, Τετάρτη, σε εγκαταστάσεις της ουκρανικής κρατικής εταιρείας πετρελαίου και αερίου Naftogaz στη βορειοανατολική ουκρανική περιφέρεια του Σούμι, με αποτέλεσμα να προκληθούν πυρκαγιές, δήλωσε σήμερα ο διευθύνων σύμβουλος της Naftogaz Σέρχι Κορέτσκι.

Ο Κορέτσκι δήλωσε ότι από την επίθεση προκλήθηκε σημαντική ζημιά, αλλά δεν έκανε γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες.

