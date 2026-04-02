Τέλος οι διαφωνίες για το ποιος θα πάρει τον σκύλο: το κοινοβούλιο της Βραζιλίας ενέκρινε νομοσχέδιο το οποίο επιτρέπει στα ζευγάρια που παίρνουν διαζύγιο να μοιράζονται την κηδεμονία των κατοικιδίων τους.

Το μέτρο αντανακλά τη σημασία που αποδίδουν οι Βραζιλιάνοι στα ζώα συντροφιάς.

Ο νέος νόμος προβλέπει ότι, όταν ένα ζευγάρι χωρίσει χωρίς να καταλήξει σε συμφωνία για την κηδεμονία του κατοικιδίου του, «δικαστής θα αποφασίσει το καθεστώς κοινής επιμέλειας και την κατανομή του κόστους φροντίδας του κατοικίδιου ζώου με ισορροπημένο τρόπο μεταξύ των μερών», σύμφωνα με το κείμενο που περιήλθε στην κατοχή του AFP χθες, Τετάρτη.

Η κοινή επιμέλεια δεν θα χορηγείται σε περιπτώσεις που ένα από τα δύο μέρη έχει ποινικό μητρώο ή όταν υπάρχει κίνδυνος ενδοοικογενειακής βίας.

Για να δικαιολογήσουν την απόφασή τους οι βουλευτές επικαλέστηκαν την αύξηση των διαφωνιών σχετικά με την κηδεμονία των κατοικίδιων ζώων, καθώς και τις «αλλαγές που έχουν συμβεί στη βραζιλιάνικη κοινωνία τις τελευταίες δεκαετίες».

Εξήγησαν ότι τα ζευγάρια αποκτούν λιγότερα παιδιά και διατηρούν στενότερες σχέσεις με τα κατοικίδιά τους, «τα οποία συχνά θεωρούνται πραγματικά μέλη της οικογένειας».

Ο νόμος πρέπει να επικυρωθεί και από τον Βραζιλιάνο πρόεδρο Λούις Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα.

Ο 80χρονος πρόεδρος αστειεύτηκε πρόσφατα για το κόστος που επωμίζονται οι Βραζιλιάνοι λόγω της φροντίδας των κατοικίδιων ζώων.

«Πρέπει να τους κάνουμε μπάνιο μία φορά την εβδομάδα, να τα πηγαίνουμε στον κτηνίατρο. Και όλα αυτά δεν σταματούν να αυξάνονται, κρατάνε όμηρο τον μισθό μας και δεν το συνειδητοποιούμε παρά μόνο στο τέλος του μήνα», είπε.

Η Βραζιλία, μια χώρα με 213 εκατομμύρια κατοίκους, έχει περίπου 160 εκατομμύρια κατοικίδια, κυρίως σκύλους, σύμφωνα με στοιχεία του Pet Brasil Institute, το οποίο εκπροσωπεί αρκετές εταιρείες στον τομέα της φροντίδας ζώων συντροφιάς.

Πηγή: ΑΠΕ