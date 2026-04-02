Ο Αυστραλός πρωθυπουργός Άντονι Αλμπανέζι ζήτησε σήμερα αποκλιμάκωση στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή μετά την ομιλία του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, στην οποία εκτίμησε ότι οι στόχοι των ΗΠΑ έχουν επιτευχθεί.

Ο Αλμπανέζι υπογράμμισε ότι τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα έχουν αποδυναμώσει την Πολεμική Αεροπορία, το Πολεμικό Ναυτικό και την ιρανική αμυντική βιομηχανία.

«Τώρα που αυτοί οι στόχοι έχουν επιτευχθεί, δεν είναι σαφές τι απομένει να γίνει, όπως και ποιο θα μπορούσε να είναι το αποτέλεσμα», επεσήμανε σε ομιλία του από την Καμπέρα.

«Αυτό που είναι σαφές είναι ότι όσο περισσότερο διαρκεί ο πόλεμος, τόσο μεγαλύτερος θα είναι ο αντίκτυπός του στην παγκόσμια οικονομία», πρόσθεσε ο Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές καυσίμων και τα τρέχοντα αποθέματά της διαρκούν για 37 ημέρες. Η χώρα επηρεάζεται από τον αποκλεισμό του Στενού του Χορμούζ, της στρατηγικής σημασίας θαλάσσιας οδού από την οποία διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο των υδρογονανθράκων.

Τα σχόλια του Αλμπανέζι έγιναν μετά το πολυαναμενόμενο διάγγελμα του Τραμπ, ο οποίος προανήγγειλε δύο με τρεις εβδομάδες ακόμη «εξαιρετικά σκληρών» πληγμάτων εναντίον του Ιράν.

Παράλληλα ο Αμερικανός πρόεδρος εκτίμησε ότι έχει επιτευχθεί ο στόχος να εξαλειφθεί ο ιρανικός στρατός, να τερματιστεί η υποστήριξη που παρέχει το Ιράν σε ένοπλες ομάδες στην περιοχή και να εμποδιστεί η Τεχεράνη να αποκτήσει πυρηνικό όπλο.

«Είμαι ευτυχής που μπορώ να σας πω ότι βρισκόμαστε κοντά στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων μας», είπε χθες ο Τραμπ στο διάγγελμά του, το οποίο διήρκεσε 19 λεπτά.

Ο Αυστραλός πρωθυπουργός έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι η χώρα του δεν θα συμμετάσχει στον πόλεμο.

Από την πλευρά του ο Αυστραλός υπουργός Άμυνας Ρίτσαρντ Μαρλς δήλωσε σήμερα ότι η χώρα θα συμμετάσχει σε πολυμερή συνάντηση που διοργανώνει η Βρετανία για το Στενό του Χορμούζ.

Πηγή: ΑΕΠ