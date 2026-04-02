Το πλήρωμα της ιστορικής αποστολής «Artemis II» της NASA, το πρώτο που θα κάνει το ταξίδι προς τη Σελήνη εδώ και πενήντα και πλέον χρόνια, εισήλθε σε γήινη τροχιά χθες Τετάρτη (τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα ώρα Κύπρου), ανακοίνωσε η αμερικανική υπηρεσία διαστήματος, μερικά λεπτά μετά την εντυπωσιακή απογείωση του πυραύλου που μετέφερε το σκάφος.

Περίπου οκτώ λεπτά μετά την απογείωση, η κάψουλα «Orion» αποκολλήθηκε όπως προβλεπόταν από τον πελώριο πύραυλο και τις δεξαμενές του πυραύλου SLS, που τη μετέφερε ως το διάστημα, και τέθηκε σε τροχιά γύρω από τη Γη.

Οι τρεις αστροναύτες των ΗΠΑ, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κόουκ και Ριντ Γουάιζμαν, καθώς και ο Καναδός συνάδελφός τους Τζέρεμι Χάνσεν «είναι ασφαλείς και σε εξαιρετική διάθεση» σύμφωνα με ανακοίνωση της NASA. Όπως είναι ήδη γνωστό, θα παραμείνουν για την ώρα σε γήινη τροχιά προκειμένου να πραγματοποιήσουν μια σειρά κρίσιμων δοκιμών. Αργότερα σήμερα θα κινηθούν προς την κατεύθυνση της Σελήνης, κάπου 384.000 χιλιόμετρα από τη Γη, ή αλλιώς χίλιες φορές πιο μακριά από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ΔΔΣ).

The Artemis II mission launched from @NASAKennedy at 6:35pm ET (2235 UTC), propelling four astronauts on a journey around the Moon.



Artemis II will pave the way for future Moon landings, as well as the next giant leap — astronauts on Mars.

Το πλήρωμα προσπαθεί να «χαλάσει» το Orion... εσκεμμένα

Πριν η NASA δεσμεύσει το διαστημόπλοιο Orion για την μακρά πορεία που θα το απομακρύνει από τη Γη, το πλήρωμα θα περάσει μερικές ώρες προσπαθώντας να «χαλάσει» το διαστημόπλοιο - και αυτό σκοπίμως.

Οι αστροναύτες εναλλάσσουν τους υπολογιστές σε διάφορους τρόπους λειτουργίας, αλλάζουν ραδιοεπικοινωνία μεταξύ σταθμών βάσης και δορυφόρων και δραστηριοποιούνται έντονα στο εσωτερικό της καμπίνας για να δουν πώς το σύστημα υποστήριξης ζωής αντιμετωπίζει την αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα και της υγρασίας.

Οι μηχανικοί ελέγχουν επίσης τη λειτουργία των μικρών προωθητήρων για να επιβεβαιώσουν ότι ανταποκρίνονται ακριβώς όπως προέβλεπαν τα μοντέλα.

The Orion spacecraft successfully separated from the upper stage of the rocket, and the "proximity operations" test is underway. The Artemis II astronauts are manually piloting Orion similarly to how they would if they were docking with another spacecraft.

Όλα αυτά έχουν έναν στόχο: να απαντήσουν σε μία απλή ερώτηση: Είναι το σκάφος αρκετά υγιές για να συνεχίσει την αποστολή, πετώντας εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από τη Γη, χωρίς δυνατότητα γρήγορης επιστροφής;

Εάν οποιοδήποτε από αυτά τα τεστ αποκαλύψει κάτι που δεν κατανοούν, η NASA δεν θα διστάσει να ακυρώσει την μανούβρα ώθησης προς τη Σελήνης (trans-lunar injection) και να χρησιμοποιήσει τον κινητήρα του Orion για να φέρει άμεσα τους αστροναύτες πίσω στη Γη.

Πρόβλημα με την... τουαλέτα

Λίγες ώρες μετά την εκτόξευση την Τετάρτη το βράδυ (1 Απριλίου), τα τέσσερα μέλη του πληρώματος της αποστολής Artemis 2 της NASA ανέφεραν ένα αναπάντεχο πρόβλημα με την... τουαλέτα του Orion. Πιο συγκεκριμένα, η Κριστίνα Κόουκ, ανέφερε πρόβλημα κατά την εκκίνηση ενός μέρους του πρωτοποριακού συστήματος το οποίο η NASA ονομάζει Universal Waste Management System, το οποίο αφορά τη συλλογή των ούρων.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της NASA, Γκάρι Τζόρνταν, ένα από τα εξαρτήματα της τουαλέτας φαίνεται ότι μπλόκαρε κατά τη διάρκεια της ζωντανής παρουσίασης της αποστολής. Οι ομάδες στο έδαφος εργάζονται για να δώσουν οδηγίες για το πώς θα διορθωθεί το πρόβλημα, ώστε να αποκατασταθεί η λειτουργία του συστήματος.

Ο Νορμ Νάιτ, διευθυντής λειτουργίας πτήσεων της NASA, δήλωσε στους δημοσιογράφους στο Διαστημικό Κέντρο Κένεντι ότι η βλάβη οφείλεται σε πρόβλημα με τον ελεγκτή της τουαλέτας. Ωστόσο, η NASA επιβεβαίωσε ότι οι αστροναύτες μπορούν ακόμα να χρησιμοποιούν την τουαλέτα για την αποβολή κοπράνων, αν και προς το παρόν δεν μπορούν να ουρήσουν στο σύστημα, με τους μηχανικούς να εργάζονται για την πλήρη αποκατάσταση της λειτουργίας. «Στο μεταξύ, έχει ενεργοποιηθεί η εναλλακτική λύση, δηλαδή οι εφεδρικές δυνατότητες διαχείρισης αποβλήτων, ειδικά για τα ούρα», δήλωσε ο Τζόρνταν.

Το χρονοδιάγραμμα της αποστολής

Η αποστολή Artemis II έχει ξεκινήσει με επιτυχία από το Διαστημικό Κέντρο Κένεντι, και τώρα αρχίζει η επόμενη φάση του ταξιδιού. Από την τροχιά γύρω από τη Γη μέχρι την επιστροφή στη Γη, ακολουθούν τα επόμενα κρίσιμα στάδια της αποστολής.

- Τροχιά γύρω από τη Γη (Ημέρα 1)

Αμέσως μετά την εκτόξευση, οι αστροναύτες της Artemis II θα περάσουν μια μέρα σε τροχιά γύρω από τη Γη. Αυτή η φάση θα επιτρέψει να ελέγξουν ότι όλα τα συστήματα λειτουργούν σωστά πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη Σελήνη.

- Πορεία προς τη Σελήνη (Ημέρες 2 έως 5)

Από την δεύτερη έως την πέμπτη ημέρα, η κύρια μηχανή της Orion θα ανάψει και θα ξεκινήσει την πορεία της κάψουλας έξω από την τροχιά της Γης και προς τη Σελήνη, περίπου 244,000 μίλια μακριά.

- Πτήση γύρω από τη Σελήνη (Ημέρα 6)

Η έκτη ημέρα είναι μια σημαντική στιγμή, καθώς η Orion θα φτάσει στο πιο απομακρυσμένο σημείο από τη Γη, περίπου 5,000 μίλια πέρα από τη Σελήνη. Οι αστροναύτες θα καταγράψουν αυτή τη στιγμή σε βίντεο για το μέλλον.

- Επιστροφή στη Γη (Ημέρες 6 έως 9)

Αφού ολοκληρωθεί η πτήση γύρω από τη Σελήνη, η Orion θα χρησιμοποιήσει τη βαρυτική έλξη της Σελήνης και της Γης για να επιστρέψει στη Γη. Αυτή η φάση είναι κρίσιμη για την κατεύθυνση του ταξιδιού της και την επιστροφή στην ατμόσφαιρα της Γης.

- Είσοδος στην ατμόσφαιρα

Η υπηρεσιακή μονάδα της Orion θα αποχωρήσει από την κάψουλα και η κάψουλα θα εισέλθει ξανά στην ατμόσφαιρα της Γης. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, η θερμοκρασία θα φτάσει γύρω στους 1,650°C, προκαλώντας μεγάλες πιέσεις και θερμικές δοκιμασίες για την κάψουλα.

- Splashdown

Η αποστολή Artemis II θα ολοκληρωθεί με την κάψουλα να προσγειώνεται στην επιφάνεια του Ειρηνικού Ωκεανού. Οι αστροναύτες θα χρησιμοποιήσουν αλεξίπτωτα για να προσγειωθούν με ασφάλεια, σηματοδοτώντας το τέλος του ιστορικού ταξιδιού γύρω από τη Σελήνη.

