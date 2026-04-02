Άλλη μια επίθεση στον Εμανουέλ Μακρόν με αφορμή τη στάση του στον πόλεμο με το Ιράν εξαπέλυσε τα ξημερώματα της Πέμπτης ο Ντόναλντ Τραμπ σε εκδήλωση στον Λευκό Οίκο πριν το διάγγελμα στο οποίο επανέλαβε ότι «ο πόλεμος θα συνεχιστεί για άλλες 2-3 εβδομάδες».

Αναφερόμενος στη στάση των συμμάχων των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, ο Αμερικανός πρόεδρος αρχικά είπε ότι «δεν τους χρειαζόμασταν, αλλά ρώτησα ούτως ή άλλως».

Συνέχισε, όμως, λέγοντας «πήρα τη Γαλλία, τον Μακρόν - η σύζυγός του τον κακομεταχειρίζεται, ακόμα θυμάται το χαστούκι που του έδωσε» με την αναφορά αυτή να προκαλεί τα γέλια των παριστάμενων.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν στο βίντεο από τον Μάιο του 2025 στο οποίο φαινόταν η Μπριζίτ Μακρόν να δίνει ένα χαστούκι στον πρόεδρο της Γαλλίας λίγο πριν αποβιβαστούν από το προεδρικό αεροσκάφος στο Βιετνάμ.

Μετά την αναφορά αυτή ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «του είπα, "Εμμανουέλ, θα θέλαμε να έχουμε κάποια βοήθεια στον Κόλπο, παρόλο που κάνουμε ρεκόρ στο να εξουδετερώνουμε κακούς ανθρώπους και βαλλιστικούς πυραύλους. Θα θέλαμε να έχουμε κάποια βοήθεια. Αν μπορούσατε, θα μπορούσατε παρακαλώ να στείλετε πλοία αμέσως;". Εκείνος μου είπε "όχι όχι όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, Ντόναλντ. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό αφού κερδηθεί ο πόλεμος" κι εγώ του είπα «όχι όχι, δεν χρειάζομαι αφού κερδηθεί ο πόλεμος Εμανουέλ"».

«Έτσι έμαθα για το ΝΑΤΟ - το ΝΑΤΟ δεν θα είναι εκεί αν ποτέ έχουμε το μεγάλο, ξέρετε τι εννοώ με το μεγάλο», είπε ο κ. Τραμπ, χωρίς να επεκταθεί περαιτέρω.

Πηγή: Πρώτο Θέμα