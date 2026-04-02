Ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Καμάλ Χαραζί τραυματίστηκε σοβαρά και η σύζυγός του σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή στην Τεχεράνη, όπως μεταδίδουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τις εφημερίδες Shargh, Etemad και Ham Mihan, το σπίτι της οικογένειας Χαραζί βομβαρδίστηκε χθες Τετάρτη.

Ο πρώην επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας (1997-2005) επί προεδρίας Χαταμί και σύμβουλος του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των αμερικανοϊσραηλινών επιθέσεων εναντίον του Ιράν, διακομίστηκε σε νοσοκομείο βαριά τραυματισμένος, αναφέρουν οι πληροφορίες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ