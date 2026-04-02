Με έντονο τόνο και εμφανή ενόχληση, τουρκικά μέσα ενημέρωσης καταγγέλλουν νέα ελληνική κίνηση κοντά στα σύνορα, δίνοντας διαστάσεις «πρόκλησης» και ενισχύοντας το κλίμα καχυποψίας.

Ο τουρκικός Τύπος αναπαράγει είδηση του EvrosNews για πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση εργοστασιακής εγκατάστασης στην Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη γεωγραφική εγγύτητα με τα τουρκικά σύνορα ως στοιχείο που προκαλεί ανησυχία.

Σύμφωνα με τα τουρκικά δημοσιεύματα, εξετάζεται το ενδεχόμενο μετατροπής εγκαταλελειμμένου εργοστασίου ζάχαρης στην Ορεστιάδα της Ελλάδας, κοντά στα τουρκικά σύνορα, σε στρατιωτική εγκατάσταση. Η μονάδα, που παραμένει ανενεργή από το 2018, φέρεται να προορίζεται για χρήση από τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις, ενδεχομένως ως κέντρο παραγωγής και συντήρησης μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV).

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στρατιωτικές αντιπροσωπείες έχουν ήδη επιθεωρήσει τον χώρο και τις υποδομές του, ενώ συνεχίζονται διαπραγματεύσεις μεταξύ αρμόδιων φορέων για την παραχώρησή του, χωρίς μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση.

Η βασική γραμμή που προβάλλεται είναι ότι πρόκειται για μια ενέργεια που «μπορεί να μετατρέψει παλιό εργοστάσιο σε στρατιωτική βάση κοντά στα σύνορα» με την Τουρκία.

Η νέα φερόμενη ελληνική κίνηση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο αφήγημα του τουρκικού Τύπου, που συχνά συνδέει όλες τις κινήσεις της Ελλάδας με ζητήματα ασφάλειας και ισορροπίας δυνάμεων στο Αιγαίο και τη Θράκη.