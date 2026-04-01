Ένας 17χρονος Αμερικανός βρήκε τον θάνατο ενώ έκανε καγιάκ σε ποταμό της Αυστρίας. Το πτώμα του νεαρού εντοπίστηκε και ανασύρθηκε σήμερα, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Οι αυστριακές αρχές ενημερώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης για την εξαφάνιση του 17χρονου, από εκδρομείς που ήταν μαζί του. Ακολούθησε επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στον ποταμό Ζάλαχ, κοντά στην πόλη Λόφερ, η οποία ανεστάλη στη διάρκεια της νύχτας και συνεχίστηκε με το πρώτο φως της ημέρας.

Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν σήμερα νεκρό τον 17χρονο. «Ο καγιάκερ είχε εγκλωβιστεί κάτω από έναν τεράστιο βράχο, στην κοίτη του ποταμού. Τα ισχυρά ρεύματα και οι γεωλογικές συνθήκες κατέστησαν την επιχείρηση απεγκλωβισμού εξαιρετικά περίπλοκη», δήλωσε εκπρόσωπος των υπηρεσιών διάσωσης του Σάλτσμπουργκ στο αυστριακό πρακτορείο ειδήσεων (APA).

Το θύμα ήταν μέλος μιας ομάδας οκτώ τουριστών που πήγαν για καγιάκ στον ποταμό Ζάλαχ, υπό την καθοδήγηση τριών εκπαιδευτών, σύμφωνα με την αστυνομία. Κατόπιν πρόσκρουσης σε βράχο, το καγιάκ του 17χρονου ανετράπη και παρασύρθηκε από τα ρεύματα, με αποτέλεσμα ο νεαρός να εγκλωβιστεί στην κοίτη του ποταμού.

Περίπου 120 διασώστες συμμετείχαν στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης σε αυτήν την περιοχή της δυτικής Αυστρίας, συμπεριλαμβανομένων Γερμανών από τη γειτονική Βαυαρία.



