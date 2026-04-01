Ο βασιλιάς Κάρολος θα απευθυνθεί στο Κογκρέσο των ΗΠΑ στις 28 Απριλίου κατά την επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, ανακοίνωσε σήμερα ο πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων Μάικ Τζόνσον.

Ο Κάρολος και η σύζυγός του, βασίλισσα Καμίλα, θα επισκεφθούν τις ΗΠΑ σε ένα προγραμματισμένο ταξίδι για να σηματοδοτήσουν την 250ή επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ από τη βρετανική κυριαρχία.

Το βασιλικό ζεύγος θα επισκεφθεί στη συνέχεια τις Βερμούδες, στην πρώτη επίσκεψη του μονάρχη σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος από την άνοδό του στο θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022, ανακοίνωσε χθες το Παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Το ταξίδι υψηλού προφίλ έρχεται καθώς η βρετανική κυβέρνηση ελπίζει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, οι οποίες έχουν πληγεί εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν. Από την αρχή του πολέμου, ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση. Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, Βρετανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι ο βασιλιάς δεν έπρεπε να κάνει την κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ σε ένα τέτοιο κλίμα.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να κάνει αυτήν την επίσκεψη.

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη επίσκεψη Βρετανού μονάρχη από το 2007, όταν η μητέρα του Καρόλου, Βασίλισσα Ελισάβετ, πραγματοποίησε το τέταρτο ταξίδι της στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της βασιλείας της.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η επίσκεψη του βασιλιά και της βασίλισσας θα ξεκινήσει στις 27 Απριλίου με ένα επίσημο δείπνο στον Λευκό Οίκο την επόμενη μέρα.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ