Η κυβέρνηση της Αργεντινής πρόσθεσε χθες τους Φρουρούς της Επανάστασης, τον ιδεολογικό στρατό του Ιράν, στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων την οποία καταρτίζει, ευθυγραμμιζόμενη στο ζήτημα με αυτή των ΗΠΑ, βασικού συμμάχου της, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες του προέδρου Χαβιέρ Μιλέι.

Η προσθήκη των Φρουρών της Επανάστασης στον κατάλογο «επιτρέπει την εφαρμογή οικονομικών κυρώσεων και επιχειρησιακών περιορισμών» με σκοπό να παρεμποδιστεί «κάθε δυνατότητα» τους «να δρουν» στη χώρα της Λατινικής Αμερικής, εξηγείται σε προεδρική απόφαση.

Η κυβέρνηση Μιλέι είναι «αποφασισμένη η Δημοκρατία της Αργεντινής να ευθυγραμμιστεί εκ νέου με τον δυτικό πολιτισμό» και να «πολεμήσει το μέτωπο που θέλει να τον καταστρέψει», αναφέρει το κείμενο, επαναλαμβάνοντας γνωστά ρητορικά σχήματα του ακραίου φιλελεύθερου ακροδεξιού προέδρου.

Αφότου ανέλαβε την εξουσία ο πρόεδρος Μιλέι τον Δεκέμβριο του 2023, η κυβέρνηση της Αργεντινής έχει ευθυγραμμιστεί πλήρως με αυτές των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ των αμερικανοϊσραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Ήδη τον Ιανουάριο η κυβέρνηση Μιλέι είχε εγγράψει τη δύναμη Κουντς («Ιερουσαλήμ»), τμήμα των Φρουρών αρμόδιο για επιχειρήσεις στο εξωτερικό, στη μαύρη λίστα των «τρομοκρατικών» οργανώσεων -- στην οποία συμπεριλαμβάνεται επίσης το παλαιστινιακό κίνημα Χαμάς.

Η δικαιοσύνη της Αργεντινής αποδίδει στο Ιράν και στο λιβανικό κίνημα Χεζμπολά, που πρόσκειται στην Τεχεράνη, την ευθύνη για την βομβιστική ενέργεια εναντίον της εβραϊκής οργάνωσης AMIA στο Μπουένος Άιρες το 1994, όταν είχαν χάσει τη ζωή τους 85 άνθρωποι κι είχαν τραυματιστεί εκατοντάδες άλλοι.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP