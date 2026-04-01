Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Τρίτη ότι ο πόλεμος που εξαπέλυσαν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα τελειώσει «πολύ σύντομα», σε «δύο ή τρεις» εβδομάδες.

«Θα φύγουμε από το Ιράν και θα φύγουμε πολύ σύντομα και θα επιστρέψουν στη λίθινη εποχή», πέταξε ο ρεπουμπλικάνος, απαντώντας σε δημοσιογραφική ερώτηση για το ότι η τιμή των καυσίμων στις ΗΠΑ έσπασε το ψυχολογικό φράγμα των 4 δολαρίων το γαλόνι. Αναφέρθηκε κατόπιν σε προθεσμία «δύο εβδομάδων, ίσως δύο εβδομάδων, ίσως τριών».

Είπε επίσης ότι δεν θεωρεί προϋπόθεση τη σύναψη «συμφωνίας» με το Ιράν για να βάλει τέλος στον πόλεμο, αλλά το να μην μπορεί η Ισλαμική Δημοκρατία να αποκτήσει πυρηνικά όπλα -- κάτι που η Τεχεράνη διαψεύδει επί δεκαετίες πως επιδίωξε ποτέ. «Τότε θα φύγουμε», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-AFP-Reuters