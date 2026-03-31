Ιρλανδοί εθνικιστές ενδέχεται να ευθύνονται για την πειρατεία και την τοποθέτηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε ένα φορτηγάκι ντελίβερι, ο οδηγός του οποίου διατάχθηκε να το οδηγήσει σε ένα αστυνομικό τμήμα στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η συσκευή εξουδετερώθηκε με ασφάλεια.

Δύο μασκοφόροι άνδρες σταμάτησαν τον οδηγό γύρω στις 22.30, τοπική ώρα, της Δευτέρας και τον ανάγκασαν να το οδηγήσει στο αστυνομικό τμήμα του Λάργκαν, περίπου 30 χιλιόμετρα από το Μπέλφαστ. Ο οδηγός διέφυγε και ενημέρωσε ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει ένα αντικείμενο στο πορτ-μπαγκάζ.

Περίπου 100 γειτονικά σπίτια εκκενώθηκαν ώσπου να πυροδοτηθεί μια ελεγχόμενη έκρηξη για την εξουδετέρωση του μηχανισμού.

«Η έρευνά μας είναι σε πρώιμο στάδιο αλλά πιστεύουμε ότι είναι πολύ πιθανόν να ευθύνονται αποσχισθείσες ρεπουμπλικανικές ομάδες» ανέφερε ο υπαρχηγός της αστυνομίας της Βόρειας Ιρλανδίας, Ράιαν Χέντερσον. «Ξέρουμε ότι ήταν ένας αυτοσχέδιος, αλλά λειτουργικός εκρηκτικός μηχανισμός. Όσο απλός και αν ήταν, αποτελούσε σημαντικό κίνδυνο για τη ζωή του τρομοκρατημένου οδηγού ντελίβερι, το προσωπικό ασφαλείας μας και την τοπική κοινότητα», πρόσθεσε.

Αν και με την ειρηνευτική συμφωνία του 1998 μπήκε τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας στη Βόρεια Ιρλανδία, οι αστυνομικές δυνάμεις σποραδικά εξακολουθούν να μπαίνουν στο στόχαστρο μικρών ομάδων, κυρίως εθνικιστών, που αντιτίθεται στη βρετανική κυριαρχία στην περιοχή.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ