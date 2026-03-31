Ο βασιλιάς Κάρολος και η βασίλισσα Καμίλα θα πραγματοποιήσουν κρατική επίσκεψη στις ΗΠΑ στα τέλη Απριλίου, ανακοίνωσαν σήμερα τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, μια επίσκεψη στην οποία Βρετανοί βουλευτές και πολιτικοί έχουν αντιταχθεί, και η οποία θα γίνει εν μέσω του συνεχιζόμενου πολέμου στη Μέση Ανατολή και μιας περιόδου αυξημένων εντάσεων μεταξύ Ουάσινγκτον και Λονδίνου.

Το πρόγραμμά τους θα «γιορτάσει τους ιστορικούς δεσμούς και τις σημερινές διμερείς σχέσεις μεταξύ του Ηνωμένου Βασιλείου και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την ευκαιρία της 250ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα ταξιδέψουν στη συνέχεια στις Βερμούδες, στην πρώτη επίσκεψη του μονάρχη σε βρετανικό υπερπόντιο έδαφος από την άνοδό του στο θρόνο τον Σεπτέμβριο του 2022.

Το Λονδίνο και η Ουάσινγκτον, που συνδέονται με 250 χρόνια ιστορίας, έχουν σφυρηλατήσει μια «ειδική σχέση» που χαρακτηρίζεται από πολύ στενούς διπλωματικούς, στρατιωτικούς και οικονομικούς δεσμούς.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας της, η βασίλισσα Ελισάβετ Β΄έγινε δεκτή σε τέσσερις κρατικές επισκέψεις στις ΗΠΑ, κυρίως το 1976 για τον εορτασμό της 200ής επετείου της αμερικανικής ανεξαρτησίας και το 1991, με μια ιστορική ομιλία στο αμερικανικό Κογκρέσο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, γνωστός θαυμαστής της βασιλικής οικογένειας, δήλωσε στα μέσα Μαρτίου στον Λευκό Οίκο ότι «ανυπομονεί να δει τον Βασιλιά».

Αλλά από την αρχή του πολέμου, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον ιστορικό σύμμαχο των ΗΠΑ και κυρίως τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, τον οποίο κατηγορεί ότι δεν υποστηρίζει επαρκώς την αμερικανική στρατιωτική δράση.

Αλλά από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, που πυροδοτήθηκε από τις ισραηλινοαμερικανικές επιθέσεις στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, Βρετανοί βουλευτές έχουν δηλώσει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να ταξιδέψει στις ΗΠΑ σε ένα τέτοιο κλίμα.

Ο ηγέτης των Φιλελεύθερων Δημοκρατών, Εντ Ντέιβι, είχε ζητήσει την ακύρωση του ταξιδιού για να καταδικαστεί ο «παράνομος πόλεμος» του Τραμπ στο Ιράν, κατηγορώντας τον Αμερικανό πρόεδρο ότι «προσβάλλει (το Ηνωμένο Βασίλειο) επανειλημμένα».

Η πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων στη Βουλή των Κοινοτήτων, βουλευτής των κυβερνώντων Εργατικών Έμιλι Θόρνμπερι έκρινε πριν από μέρες «ασφαλέστερο να αναβληθεί» η επίσκεψη, πιστεύοντας ότι ο βασιλιάς και η βασίλισσα θα μπορούσαν να βρεθούν σε μια «ντροπιαστική» κατάσταση.

Ο Αμερικανός πρεσβευτής στο Λονδίνο Γουόρεν Στίβενς δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι θα ήταν «μεγάλο λάθος» να ακυρωθεί η επίσκεψη του Καρόλου στις ΗΠΑ, όπως έχουν ζητήσει Βρετανοί πολιτικοί λόγω των φραστικών επιθέσεων του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Βρετανίας.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της YouGov που δημοσιεύθηκε σήμερα, το 49% των Βρετανών πιστεύει ότι ο βασιλιάς δεν πρέπει να κάνει αυτήν την επίσκεψη.

