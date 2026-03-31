Οι επόμενες ημέρες στον πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ εναντίον του Ιράν θα είναι «καθοριστικές», δήλωσε σήμερα ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ, υποστηρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός λιποταξιών στις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις.

«Έχουμε όλο και περισσότερες επιλογές, και αυτοί έχουν λιγότερες... σε μόλις ένα μήνα θέτουμε τους όρους, οι επόμενες ημέρες θα είναι καθοριστικές», δήλωσε ο Χέγκσεθ σε συνέντευξη Τύπου του Πενταγώνου. «Το Ιράν το γνωρίζει αυτό, και δεν υπάρχει σχεδόν τίποτα που μπορεί να κάνει στρατιωτικά γι' αυτό», συμπλήρωσε.

Ο Αμερικανός υπουργός, επικαλούμενος πληροφορίες μυστικών υπηρεσιών, δήλωσε ότι οι επιθέσεις έχουν πλήξει το ηθικό του ιρανικού στρατού. Αυτό, ισχυρίστηκε, προκάλεσε πολλές λιποταξίες, ελλείψεις βασικού προσωπικού και προκάλεσε απογοήτευση μεταξύ ανώτερων ηγετών.

Μιλώντας στην ίδια ενημέρωση των δημοσιογράφων, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου εθνικής άμυνας πτέραρχος Νταν Κέιν τόνισε ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να μειώνουν και να καταστρέφουν τις ικανότητες του Ιράν.

Ο Χέγκεθ είπε επίσης ότι επισκέφθηκε αμερικανικά στρατεύματα στη Μέση Ανατολή το Σάββατο για να παρακολουθήσει τη στρατιωτική επιχείρηση κατά του Ιράν.



Διαβάστε επίσης: Κατάρ: «Ενωμένες» οι χώρες του Κόλπου για αποκλιμάκωση του πολέμου Μ. Ανατολής





Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ