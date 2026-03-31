Τα κράτη του Κόλπου είναι «ενωμένα» στην έκκλησή τους για αποκλιμάκωση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα το Κατάρ, καθώς το Ιράν συνεχίζει τις επιθέσεις εναντίον γειτονικών του χωρών, ως αντίποινα στον πόλεμο των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Η εντύπωσή μας είναι ότι υπάρχει ομόφωνη θέση στον Κόλπο που ζητά αποκλιμάκωση και τερματισμό του πολέμου», δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ Μαζέντ αλ Ανσάρι σε συνέντευξη Τύπου στην Ντόχα.

Τα πλούσια σε πετρέλαιο κράτη της περιοχής έχουν γίνει στόχος εκατοντάδων ιρανικών πυραύλων και drones από την έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης εναντίον του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, ενώ οι εξαγωγές υδρογονανθράκων τους επηρεάζονται από το de facto κλείσιμο των Στενών του Χορμούζ.

Χθες Δευτέρα, ιρανική κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε ένα σχέδιο για την επιβολή τελών διέλευσης σε πλοία που διέρχονται από αυτό το Στενό, από το οποίο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του αργού πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου στον κόσμο.

Το Στενό «έκλεισε λόγω στρατιωτικής επιχείρησης» και το μέλλον γύρω από αυτό είναι «ένα θέμα που ολόκληρη η περιοχή και διεθνείς εταίροι πρέπει να αποφασίσουν συλλογικά», δήλωσε ο αξιωματούχος του Κατάρ.

«Νομίζω ότι έχουμε λάβει μια συλλογική απόφαση στον Κόλπο να το αντιμετωπίσουμε αυτό ως συλλογική απειλή», συνέχισε.

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η χώρα που έχει τεθεί περισσότερο στο στόχαστρο των ιρανικών επιθέσεων, έχει υιοθετήσει έναν πιο επιθετικό τόνο κατά της Τεχεράνης τις τελευταίες ημέρες σε σχέση με τους γείτονές της.

«Μια απλή εκεχειρία δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε ένα οριστικό αποτέλεσμα που να αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των ιρανικών απειλών: πυρηνικές δυνατότητες, πυραύλους, μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τρομοκρατικούς πληρεξουσίους και αποκλεισμούς διεθνών θαλάσσιων οδών», έγραψε ο πρεσβευτής των ΗΑΕ στην Ουάσινγκτον, Γιούσεφ αλ Οτάιμπα, την περασμένη εβδομάδα σε άρθρο γνώμης στην Wall Street Journal.

Ο διπλωμάτης αυτός δήλωσε ότι η χώρα του είναι έτοιμη «να συμμετάσχει σε μια διεθνή πρωτοβουλία για το άνοιγμα του Στενού και για να διατηρηθεί ανοιχτό».



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ