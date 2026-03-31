Μαλαισιανά πετρελαιοφόρα, που έχουν λάβει άδεια διέλευσης από τα Στενά του Χορμούζ, θα εξαιρούνται από την καταβολή τελών που έχει επιβάλει το Ιράν, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Μεταφορών Άντονι Λόκι.

Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν χθες Δευτέρα ότι κοινοβουλευτική επιτροπή ενέκρινε σχέδιο για την επιβολή τελών διέλευσης στα πλοία που διέρχονται από τα Στενά, αυτή τη ζωτικής σημασίας θαλάσσια οδός για τις μεταφορές πετρελαίου και φυσικού αερίου, που έχει κλείσει από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Εξωτερικών της Μαλαισίας Μοχαμάντ Χασάν δήλωσε το Σάββατο ότι τα δεξαμενόπλοια, που ανήκουν στον μαλαισιανό πετρελαϊκό γίγαντα Petronas, την Sapura Energy και την ναυτιλιακή εταιρεία MISC, ανέμεναν να λάβουν άδεια για να διέλθουν με ασφάλεια από τα Στενά.

«Είμαστε φίλια πλευρά. Έχουμε καλές διπλωματικές σχέσεις με την ιρανική κυβέρνηση», είπε σήμερα ο Λόκι σε δημοσιογράφους. «Ο Ιρανός πρεσβευτής (στη Μαλαισία) έχει δηλώσει ότι δεν επιβάλλονται τέλη σε μαλαισιανά πλοία», συμπλήρωσε.

Ο Μαλαισιανός ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι θα χρειαστεί χρόνος για να διέλθουν μαλαισιανά πλοία από τα Στενά του Χορμούζ επειδή «πολλά πλοία είναι εγκλωβισμένα εκεί και αγκυροβολημένα».

«Ωστόσο, νομίζω ότι η ιρανική κυβέρνηση έχει δεσμευτεί και πιστεύουμε ότι τα πλοία μας θα μπορέσουν να περάσουν», σημείωσε ο Λόκι.

Σε τηλεοπτικό διάγγελμα την περασμένη εβδομάδα, ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, ευχαρίστησε τον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν που επέτρεψε «σε δεξαμενόπλοια και σε εργαζόμενους να περάσουν, ώστε να μπορέσουν να συνεχίσουν το ταξίδι τους προς τη χώρα τους».

Από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή, η κυκλοφορία μέσω των Στενών του Χορμούζ έχει μειωθεί κατά περίπου 95%, σύμφωνα με την πλατφόρμα ναυτιλιακής παρακολούθησης Kpler. Οι επιπτώσεις έχουν γίνει αισθητές στις παγκόσμιες αγορές ενέργειας.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ