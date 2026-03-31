Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κάγια Κάλας και υπουργοί Εξωτερικών της ΕΕ έφθασαν σήμερα στο Κίεβο για να τιμήσουν την τέταρτη επέτειο της σφαγής στην Μπούτσα και να εκφράσουν την υποστήριξή τους στην Ουκρανία, εν μέσω εντάσεων στον ευρωπαϊκό συνασπισμό σχετικά με τη βοήθεια της ΕΕ προς την εμπόλεμη χώρα.

Ο ουκρανός υπουργός Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα υποδέχθηκε την Κάλας και τους υπουργούς Εξωτερικών νωρίτερα σήμερα στον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό του Κιέβου λέγοντας ότι η ευρωπαϊκή παρουσία δείχνει πως η απονομή δικαιοσύνης για τις ρωσικές φρικαλεότητες είναι αναπόφευκτη.

Η Κάλας, μαζί με μια δωδεκαριά υπουργούς Εξωτερικών της ΕΕ και άλλους ανώτερους ευρωπαίους αξιωματούχους, επισκέφθηκε την κωμόπολη Μπούτσα, όπου ουκρανοί αξιωματούχοι και οργανώσεις για τα δικαιώματα λένε ότι ρωσικά στρατεύματα σκότωσαν περισσότερους από 400 ανθρώπους.

«Η Μπούτσα έφθασε να συμβολίζει την ωμότητα του πολέμου της Ρωσίας», δήλωσε η Κάλας μέσω του X, αναρτώντας φωτογραφίες της κωμόπολης. «Η ΕΕ είναι δεσμευμένη να διασφαλίσει ότι τα εγκλήματα αυτά δεν θα μείνουν ατιμώρητα... Η Ρωσία πρέπει να λογοδοτήσει γι' αυτό που έκανε στην Ουκρανία».

Αξιωματούχοι της ΕΕ και υπουργοί Εξωτερικών άναψαν κεριά στο μνημείο των θυμάτων της σφαγής και επισκέφθηκαν μια εκκλησία, η οποία φιλοξενεί μια έκθεση φωτογραφιών και βίντεο.

Η Μόσχα αρνείται ότι τα στρατεύματά της διέπραξαν ωμότητες στην Μπούτσα και έχει κατηγορήσει την Ουκρανία ότι σκηνοθέτησε το επεισόδιο. Ο ΟΗΕ έχει επαληθεύσει πως 15.364 άμαχοι έχουν σκοτωθεί αφότου η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία, αν και επισημαίνει πως ο πραγματικός αριθμός είναι πιθανόν υψηλότερος.

- Η Ευρώπη θα σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας, λέει η Κάλας -

«Κάθε επίσκεψη υπενθυμίζει το θάρρος και την ανθεκτικότητα της Ουκρανίας», έγραψε στο X η Κάλας, Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας.

«Η Ευρώπη στέκεται στο πλευρό σας. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε στρατιωτική, χρηματοοικονομική, ενεργειακή και ανθρωπιστική υποστήριξη», πρόσθεσε.

Η Ευρώπη είναι τώρα ο κύριος υποστηρικτής της Ουκρανίας, η οποία μάχεται εναντίον ενός μεγαλύτερου και καλύτερα εξοπλισμένου ρωσικού στρατού κατά μήκος ενός μετώπου άνω των 1.200 χιλιομέτρων. Εντούτοις ένα δάνειο 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ για την Ουκρανία έχει μπλοκαριστεί από τον ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Ορμπάν εξαιτίας μιας διένεξης για τη διαμετακόμιση ρωσικού πετρελαίου μέσω του ουκρανικού πετρελαιαγωγού Ντρούζμπα. Επίσης η Ουγγαρία μπλοκάρει την πρόοδο στις συνομιλίες για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ.

Ουκρανοί αξιωματούχοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την επίσκεψη των υψηλόβαθμων αξιωματούχων της ΕΕ στο Κίεβο για να υπογραμμίσουν το αίτημα να υπάρξει λογοδοσία για τα εγκλήματα πολέμου. Πριν από τη συνάντηση, ο Σιμπίχα δήλωσε ότι οκτώ χώρες επιβεβαίωσαν πως είναι έτοιμες να ενταχθούν στη διευρυμένη μερική συμφωνία για ένα σχεδιαζόμενο ad hoc ευρωπαϊκό διεθνές ποινικό δικαστήριο, το Ειδικό Δικαστήριο για το Έγκλημα της Επίθεσης Εναντίον της Ουκρανίας. Ο ίδιος δήλωσε πως ελπίζει ότι ο αριθμός των χωρών αυτών θα αυξηθεί. «Ίσως περισσότερο από οπουδήποτε αλλού, εδώ στην Μπούτσα είναι που αισθανόμαστε πως αποφασίζεται το μέλλον της Ευρώπης και της ευρωπαϊκής ασφάλειας», δήλωσε ο Σιμπίχα. «Η γραμμή του μετώπου είναι επίσης σήμερα η γραμμή του διεθνούς δικαίου και των κοινών αξιών που υποστηρίζουμε».

Η Μόσχα έχει δηλώσει πως αρνείται να αναγνωρίσει το ειδικό δικαστήριο και θα θεωρήσει εχθρική ενέργεια την ένταξη οποιασδήποτε χώρας σ' αυτό.

Ο Σιμπίχα κάλεσε τους εταίρους να παραμείνουν επικεντρωμένοι στον πόλεμο στην Ουκρανία παρά τον διευρυνόμενο αντίκτυπο του αμερικανοϊσραηλινού πολέμου εναντίον του Ιράν.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ