Την επιτάχυνση των διαδικασιών για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων με την Ελλάδα και τη Μάλτα ζήτησε ο πρωθυπουργός της Λιβύης. Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη, η λιβυκή ηγεσία εξέτασε την πορεία των διαπραγματεύσεων και τις εκκρεμότητες που αφορούν την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών με γειτονικές χώρες.

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης, Αμπντουλχαμίντ Ντμπεϊμπά, συναντήθηκε τη Δευτέρα στο γραφείο του στην έδρα του Υπουργικού Συμβουλίου στην Τρίπολη με τον υφυπουργό Εξωτερικών και Διεθνούς Συνεργασίας Ταχέρ Αλ-Μπαούρ, τον επικεφαλής της Επιτροπής Οριοθέτησης Συνόρων Μοχάμεντ Αλ-Χαράρι και τον υφυπουργό Αφρικανικών Υποθέσεων Φαθάλα Αλ-Ζένι.





Ενημέρωση για πρόοδο και προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, παρουσιάστηκαν τα έως τώρα δεδομένα των διαπραγματεύσεων, καθώς και τα εμπόδια που παραμένουν ανοιχτά στο ζήτημα της οριοθέτησης.

Σύμφωνα με την κυβερνητική πλατφόρμα «Hakomitna», ο Ντμπέιμπα ενημερώθηκε για την πρόοδο των εργασιών της εθνικής επιτροπής κατά τους τελευταίους έξι μήνες, συμπεριλαμβανομένων των εν εξελίξει συζητήσεων με τη Μάλτα και την Ελλάδα για την οριοθέτηση των θαλάσσιων συνόρων.

Παράλληλα, ο επικεφαλής της επιτροπής Μοχάμεντ Αλ-Χαράρι παρουσίασε τη συνολική εικόνα της κατάστασης, επισημαίνοντας τις βασικές προκλήσεις και τα εμπόδια που δυσχεραίνουν την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Κάλεσμα για επιτάχυνση των διαδικασιών

Ο πρωθυπουργός της Λιβύης ζήτησε εντατικοποίηση των προσπαθειών, ώστε να ολοκληρωθεί ταχύτερα η διαδικασία οριοθέτησης.

Τόνισε την ανάγκη συνέχισης του τεχνικού και νομικού συντονισμού, καλώντας παράλληλα σε επιτάχυνση των εργασιών για την ολοκλήρωση των διαδικασιών οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων, με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής σταθερότητας και την προάσπιση των στρατηγικών συμφερόντων της χώρας.

Έμφαση στην κυριαρχία και το διεθνές δίκαιο

Η λιβυκή πλευρά επαναλαμβάνει τη σημασία της προστασίας των κυριαρχικών της δικαιωμάτων, δίνοντας παράλληλα έμφαση στη συμμόρφωση με το διεθνές πλαίσιο.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Ντμπεϊμπά υπογράμμισε τη σημασία της διαφύλαξης των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Λιβύης στα χωρικά της ύδατα, καθώς και της τήρησης των σχετικών διεθνών νόμων και συμφωνιών, με τρόπο που να προστατεύει τα εθνικά συμφέροντα.





Επίσκεψη Έλληνα ΥΠΕΞ

Οι επαφές με Ελλάδα και Μάλτα βρίσκονται σε εξέλιξη, ενώ αναμένονται νέες συναντήσεις το επόμενο διάστημα.

Η επιτροπή οριοθέτησης των θαλάσσιων συνόρων βρίσκεται εδώ και μήνες σε διαπραγματεύσεις με τη Μάλτα και την Ελλάδα, ενώ ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών αναμένεται να επισκεφθεί την Τρίπολη την Τετάρτη, προκειμένου να συνεχιστούν οι σχετικές συνομιλίες.



