Αίτημα νέας δημόσιας παρέμβασης απηύθυνε ο φυλακισμένος Κούρδος ηγέτης, Αμπντουλάχ Οτζαλάν, δηλώνοντας ότι επιθυμεί να επικοινωνήσει με την κοινωνία, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει πως η ένοπλη δράση έχει οριστικά λήξει και προκρίνει τη μετάβαση σε μια «δημοκρατική Δημοκρατία».

Η αντιπροσωπεία του φιλο-κουρδικού κόμματος DEM που επισκέφτηκε τον Οτζαλάν στη φυλακή του Ιμραλί μετέφερε μήνυμα του Κούρδου ηγέτη ότι επιδιώκει να μεταφέρει τις θέσεις του απευθείας στην κοινή γνώμη για τη σωστή κατανόηση των απόψεών του σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη χώρα και την περιοχή.

«Σε αυτό το σημείο, θεωρώ σημαντικό να φτάσω σε ολόκληρη την κοινή γνώμη με κατάλληλες μεθόδους, ώστε οι απόψεις μου σχετικά με τη διαδικασία να γίνουν σωστά κατανοητές», ήταν το μήνυμα που απηύθυνε ο Αμπντουλάχ Οτζαλάν.

Τέλος στην ένοπλη πάλη – Μη αναστρέψιμη διαδικασία

Στο μήνυμά του, ο Οτζαλάν υπογραμμίζει ότι η περίοδος της ένοπλης σύγκρουσης έχει κλείσει οριστικά, περιγράφοντας τη νέα φάση ως μετάβαση προς ειρηνική συνύπαρξη στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής κρατικής δομής.

«Όπως ανέφερα και στο κάλεσμά μου της 27ης Φεβρουαρίου, η περίοδος της ένοπλης πάλης έχει τελειώσει. Πλέον δεν υπάρχει δυνατότητα επιστροφής. Η διαδικασία που βιώνουμε είναι μια διαδικασία μετάβασης προς την ειρήνη με μια Δημοκρατική Δημοκρατία. Όταν η επιδιωκόμενη διαδικασία ολοκληρωθεί με επιτυχία, η Δημοκρατία θα ενισχυθεί διπλά», υποστήριξε.

Ο Κούρδος ηγέτης επισήμανε ότι το πρόβλημα δεν είναι το ίδιο το κράτος, αλλά το επίπεδο δημοκρατικότητάς του, προτείνοντας τη δημοκρατία ως βασική λύση για την ενίσχυση της χώρας.

«Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με τη Δημοκρατία. Το βασικό ζήτημα είναι ότι η Δημοκρατία δεν είναι δημοκρατική. Ο θεσμός της δημοκρατίας είναι η μοναδική λύση που θα ενισχύσει τη Δημοκρατία».

Κάλεσμα για νέο κοινωνικό συμβόλαιο και δικαιώματα

Ο Οτζαλάν έκανε λόγο για την ανάγκη ανάπτυξης ενός νέου μοντέλου κοινωνικής και πολιτικής συνύπαρξης, που θα βασίζεται σε δικαιώματα, ισότητα και δημοκρατική συμμετοχή όλων των πολιτών.

«Πρέπει να αναπτύξουμε μια αντίληψη κοινωνίας και πολιτείας, που θα ρυθμίζει με θετικό τρόπο τη σχέση των Κούρδων με το κράτος. Το κράτος θα πρέπει επίσης να δει ότι δεν υπάρχει κατάσταση καταστροφικής δραστηριότητας ή απειλής για την ασφάλεια.

Η συμμετοχή στη Δημοκρατία οφείλει να διασφαλίζεται με σεβασμό στην ταυτότητα, στην ελευθερία έκφρασης και σκέψης, στην ελευθερία οργάνωσης, καθώς και στην ελευθερία των γυναικών. Αυτές δεν είναι ελευθερίες μόνο για τους Κούρδους, αλλά για όλους».

Περιφερειακές εξελίξεις και γεωπολιτικό πλαίσιο

Ο Οτζαλάν εντάσσει τις θέσεις του στο ευρύτερο πλαίσιο των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή, κάνοντας λόγο για ανταγωνιστικές στρατηγικές και προβάλλοντας τη δική του πρόταση ως εναλλακτική πορεία ειρήνης και δημοκρατίας.

«Το μεγάλο πρόβλημα που προσπαθούμε να λύσουμε δεν πρέπει να προσεγγίζεται στενά. Υπάρχουν βαθιά ηγεμονικά σχέδια για τη Μέση Ανατολή. Στον πόλεμο του Ιράν έχουν προκύψει τρεις γραμμές: η γραμμή ΗΠΑ-Ισραήλ, η γραμμή ορισμένων διεθνών και περιφερειακών δυνάμεων υπό την ηγεσία της Βρετανίας που επιδιώκουν τη διατήρηση του status quo, και η γραμμή της δημοκρατίας και της κοινής ζωής που υπερασπιζόμαστε μέσω της Διαδικασίας Ειρήνης και Δημοκρατικής Κοινωνίας».

Η ανακοίνωση της αντιπροσωπείας του DEM μετά τη συνάντηση με τον Οτζαλάν επισημαίνει ότι η διαδικασία βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο και απαιτεί πολιτική βούληση, διάλογο και θεσμική θωράκιση.