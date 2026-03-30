Κατά την ενημέρωση των ανταποκριτών στα Ηνωμένα Έθνη, ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για τις Ειρηνευτικές Επιχειρήσεις Ζαν Πιερ Λακρουά επιβεβαίωσε ότι δύο Ινδονήσιοι κυανόκρανοι της UNIFIL έχασαν τη ζωή τους το πρωί της 30ής Μαρτίου όταν έκρηξη έπληξε οχηματοπομπή υλικοτεχνικής υποστήριξης της αποστολής κοντά στην Bani Hayyan, στον ανατολικό τομέα της περιοχής ευθύνης της δύναμης, καταστρέφοντας το όχημά τους. Άλλοι δύο κυανόκρανοι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων ο ένας είναι σε σοβαρή κατάσταση, ενώ, όπως ανέφερε, «η προέλευση της έκρηξης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί».

Υπενθύμισε επίσης ότι την προηγούμενη ημέρα ένας ακόμη κυανόκρανος από την Ινδονησία είχε σκοτωθεί από έκρηξη εντός βάσης της UNIFIL στο Ett Taibe, ενώ δεύτερος στρατιώτης τραυματίστηκε κρίσιμα και διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Βηρυτού.

«Εκφράζω τα βαθύτερα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των πεσόντων κυανόκρανων και στην κυβέρνηση της Ινδονησίας και εύχομαι πλήρη ανάρρωση στους τραυματίες», ανέφερε.

Ο επικεφαλής των ειρηνευτικών επιχειρήσεων χαρακτήρισε τα περιστατικά «απαράδεκτα», υπογραμμίζοντας ότι «οι κυανόκρανοι δεν πρέπει ποτέ να αποτελούν στόχο», ενώ διευκρίνισε ότι η αποστολή διεξάγει έρευνα «προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες αυτών των τραγικών εξελίξεων».

Ταυτόχρονα εξέφρασε σοβαρή ανησυχία για «αρκετά περιστατικά επιθετικής συμπεριφοράς κατά κυανόκρανων της UNIFIL τις τελευταίες ημέρες», προσθέτοντας ότι «όλες οι πράξεις που θέτουν σε κίνδυνο τους κυανόκρανους πρέπει να σταματήσουν».

Ο κ. Λακρουά τόνισε ότι όλα τα εμπλεκόμενα μέρη οφείλουν να διασφαλίζουν την προστασία του προσωπικού των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι «το απαραβίαστο των εγκαταστάσεων των Ηνωμένων Εθνών πρέπει να γίνεται σεβαστό».

Παρά τις εξαιρετικά επικίνδυνες συνθήκες, ανέφερε ότι οι δυνάμεις της UNIFIL παραμένουν επί του πεδίου και συνεχίζουν να εκτελούν την εντολή του Συμβουλίου Ασφαλείας, εξηγώντας ότι «οι δυνατότητές τους είναι περιορισμένες, αλλά συνεχίζουν να πράττουν ό,τι είναι δυνατόν». Εξήρε το προσωπικό της αποστολής, υπογραμμίζοντας ότι οι γυναίκες και οι άνδρες της δύναμης επιδεικνύουν «ύψιστο θάρρος και προσήλωση στην προώθηση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μακριά από την πατρίδα τους».

Ολοκληρώνοντας, επανέλαβε την έκκληση του Γενικού Γραμματέα «προς όλες τις πλευρές να σταματήσουν τις εχθροπραξίες», επισημαίνοντας ότι μόνο η πλήρης εφαρμογή της Απόφασης 1701 του ΣΑ ΟΗΕ «και από τα δύο μέρη θα επιτρέψει μια μακροπρόθεσμη λύση στη σύγκρουση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ