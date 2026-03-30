Ένα ουκρανικό drone που συνετρίβη χθες στη Φινλανδία έφερε κεφαλή, που δεν εξερράγη, σύμφωνα με προκαταρκτική εκτίμηση, ανακοίνωσε σήμερα η φινλανδική αστυνομία.

Το Κίεβο δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη για το περιστατικό και ότι το drone που εκτοξεύτηκε κατά τον πόλεμό του κατά της Ρωσίας, εξετράπη, πιθανότατα λόγω ηλεκτρονικών παρεμβολών από ρωσικές δυνάμεις.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές από τη συντριβή στη νοτιοανατολική Φινλανδία.

Είναι η πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου Ουκρανίας - Ρωσίας που κάτι τέτοιο συμβαίνει στη Φινλανδία, που συνορεύει με τη Ρωσία.

Η Ουκρανία έχει εντείνει τις τελευταίες εβδομάδες τις επιθέσεις με drones σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου και οδούς εξαγωγών, ορισμένες φορές κοντά στα σύνορα με τη Φινλανδία, σε μια προσπάθεια να αποδυναμώσει την πολεμική οικονομία της Μόσχας.

«Το UAV (μη επανδρωμένο αεροσκάφος) που κατέπεσε βόρεια της Κόβολα διαπιστώθηκε, σε προκαταρκτική εκτίμηση των αρχών, ότι έφερε μια μη εκραγείσα κεφαλή», υπογράμμισε σε ανακοίνωσή της η φινλανδική αστυνομία.

Ταυτοποιήθηκε ως ένα ουκρανικό drone AN196, με άνοιγμα φτερών 6,7 μέτρα, και καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Θραύσματα από ένα δεύτερο drone, που πιστεύεται επίσης ότι είναι ουκρανικό, βρέθηκαν στον δήμο Λουουμάκι, ανατολικά της πόλης Κόβολα, και οι αστυνομικοί ερευνούν αν εξερράγη κατά τη συντριβή του, πρόσθεσε η αστυνομία.

«Μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι σε καμία περίπτωση δεν κατευθύνθηκαν ουκρανικά drones προς τη Φινλανδία... Έχουμε ήδη ζητήσει συγγνώμη από τη φινλανδική πλευρά για αυτό το περιστατικό», δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ουκρανίας.

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ και ο Ουκρανός ομόλογός του Βολοντίμιρ Ζελένσκι συζήτησαν το περιστατικό σε τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα.

«Ο Άλεξ και εγώ βλέπουμε την κατάσταση με τον ίδιο τρόπο. Μοιραζόμαστε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες», έγραψε ο Ζελένσκι σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ-Reuters