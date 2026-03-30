Στο εδώλιο κάθονται από τη Δευτέρα 22 άτομα στη Γαλλία, κατηγορούμενοι για δολοφονία, απόπειρες δολοφονίας, βαριά σωματική βλάβη και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, σε μία υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση λόγω της εμπλοκής μελών μασονικής στοάς και προσώπων με διασυνδέσεις στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Όπως αναφέρει το AFP, μεταξύ των κατηγορουμένων περιλαμβάνονται τέσσερα στελέχη της εξωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών της Γαλλίας (DGSE), δύο αστυνομικοί, πρώην αξιωματικός της εσωτερικής υπηρεσίας πληροφοριών (DGSI), καθώς και επιχειρηματίες και ιδιώτες, αρκετοί εκ των οποίων φέρονται να συνδέονται με την πρώην μασονική στοά Athanor στο προάστιο Πιτό του Παρισιού.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι εμπλεκόμενοι κατηγορούνται ότι συγκρότησαν ένα δίκτυο «εκτελεστών», το οποίο φέρεται να εμπλέκεται στη δολοφονία οδηγού αγώνων, σε απόπειρες δολοφονίας επιχειρηματία και συνδικαλιστή, καθώς και σε σειρά επιθέσεων και άλλων εγκληματικών ενεργειών. Δεκατρείς από τους κατηγορουμένους αντιμετωπίζουν ακόμη και ποινή ισόβιας κάθειρξης.

Ως φερόμενοι εγκέφαλοι της υπόθεσης κατονομάζονται τρία μέλη της Στοάς, ενώ καίριο ρόλο φέρεται να είχε και άτομο εκτός μασονικού κύκλου, το οποίο κατηγορείται ότι εκτελούσε ή συντόνιζε τις επιθέσεις μέσω δικτύου πληρωμένων εκτελεστών.

🇫🇷 ⚖️ Twenty-two people went on trial in France on Monday on charges of murder and other serious crimes centred on members of a Masonic lodge accused of running hit squads ➡️ https://t.co/24gvNSNwLZ pic.twitter.com/c0TWAAKju1 — AFP News Agency (@AFP) March 30, 2026

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το 2020, μετά από αποτυχημένη απόπειρα δολοφονίας επιχειρηματία, όταν δύο στρατιωτικοί συνελήφθησαν οπλισμένοι κοντά στην κατοικία της. Κατά την ανάκριση, ισχυρίστηκαν ότι πίστευαν πως ενεργούσαν για λογαριασμό του γαλλικού κράτους.

Οι έρευνες που ακολούθησαν αποκάλυψαν, σύμφωνα με τις αρχές, ένα δίκτυο που φέρεται να ξεκίνησε με πράξεις εκφοβισμού και εκδίκησης, καταλήγοντας σε πιο σοβαρά εγκλήματα, όπως δολοφονίες και οργανωμένες επιθέσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι πολλοί από τους κατηγορουμένους δεν είχαν προηγούμενο ποινικό μητρώο, ενώ ορισμένοι κατείχαν θέσεις που συνδέονται με την ασφάλεια και την προστασία των πολιτών.

«Το πιο τρομακτικό είναι ότι οι βασικοί εμπλεκόμενοι, αστυνομικοί, πρώην πράκτορες και μασόνοι, είναι άνθρωποι που υποτίθεται ότι υπηρετούν το κοινό καλό», δήλωσε ο δικηγόρος ενός εκ των θυμάτων.

Η δίκη αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον τρεις μήνες, ενώ παραμένει ανοιχτό το ερώτημα κατά πόσο θα καταστεί δυνατή η πλήρης διαλεύκανση της υπόθεσης, καθώς ένας από τους βασικούς κατηγορουμένους φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα υγείας μετά από απόπειρα αυτοκτονίας κατά την κράτησή του.