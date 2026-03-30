Ο συριακός στρατός ανακοίνωσε σήμερα ότι «εκτεταμένη επίθεση» με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) είχε τα ξημερώματα στο στόχαστρο βάσεις του στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με το Ιράκ.

Η Δαμασκός προσπαθεί να μείνει στο περιθώριο του πολέμου στην περιοχή, ο οποίος μαίνεται τώρα για πάνω από έναν μήνα, αλλά έχει αναφέρει ορισμένα περιστατικά στο έδαφός της.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, ο συριακός στρατός διευκρίνισε ότι «εκτεταμένη επίθεση με drones στοχοθέτησε βάσεις του στρατού κοντά στη μεθόριο με το Ιράκ».

«Οι μονάδες μας μπόρεσαν να απωθήσουν την πλειονότητα των drones και να τα καταρρίψουν», πρόσθεσε ο συριακός στρατός, σημειώνοντας ότι «μελετά τις επιλογές του» για αντίποινα και ότι «θα αποτρέψει οποιαδήποτε επίθεση εναντίον του συριακού εδάφους».

Χθες, Κυριακή, η Συρία ανακοίνωσε ότι απώθησε επίθεση drones που προέρχονταν από το έδαφος του Ιράκ κατά της αμερικανικής βάσης Κασράκ, στη βορειοανατολική Συρία.

«Θεωρούμε το Ιράκ υπεύθυνο και το καλούμε να αποτρέψει την επανάληψη επιθέσεων που απειλούν τη σταθερότητά μας", δήλωσε ο υφυπουργός Άμυνας της Συρίας Σίπαν Χάμο.

Το Σάββατο, ο συριακός στρατός είχε ανακοινώσει ότι απώθησε παρόμοια επίθεση drones που προέρχονταν από το έδαφος του Ιράκ κατά της Αλ Τανφ, μιας βάσης που βρίσκεται στη νοτιοανατολική Συρία, στην οποία στάθμευαν προηγουμένως αμερικανικές δυνάμεις.

Στις 24 Μαρτίου είχε επίσης ανακοινώσει ότι μια άλλη βάση του στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας αποτέλεσε στόχο επίθεσης πυραύλων προερχομένων από το ιρακινό έδαφος.

Ιρακινός αξιωματούχος επέρριψε την ευθύνη σε τοπική ένοπλη οργάνωση και 4 άνθρωποι συνελήφθησαν στο Ιράκ σε σχέση με την επίθεση αυτή.

Το Ιράκ βρίσκεται μεταξύ των χωρών στις οποίες έχει διαχυθεί ο πόλεμος, ο οποίος ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν και έχει έκτοτε βάλει φωτιά σε μεγάλο μέρος της Μέσης Ανατολής.

Ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σαράα έχει δηλώσει ότι θα εργαστεί για να κρατήσει τη χώρα του, που μόλις εξήλθε από έναν επί μακρόν εμφύλιο πόλεμο, μακριά από τις εχθροπραξίες.

