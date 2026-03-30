Το Ιράν έλαβε μηνύματα από μεσολαβητές τα οποία δείχνουν την προθυμία των Ηνωμένων Πολιτειών να διαπραγματευθούν, όμως θεωρεί πως οι προτάσεις των ΗΠΑ είναι «μη ρεαλιστικές, παράλογες και υπερβολικές», δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Ισμαήλ Μπαγαΐ.

Η ενημέρωση των δημοσιογράφων από τον Μπαγαΐ έλαβε χώρα μια ημέρα αφού οι υπουργοί Εξωτερικών του Πακιστάν, της Αιγύπτου, της Σαουδικής Αραβίας και της Τουρκίας συναντήθηκαν στο Ισλαμαμπάντ για να διεξαγάγουν αρχικές συνομιλίες επικεντρωμένες κυρίως στο εκ νέου άνοιγμα του στενού του Χορμούζ για τη ναυσιπλοΐα.

«Η θέση μας είναι σαφής. Δεχόμαστε στρατιωτική επίθεση. Ως εκ τούτου, όλες οι προσπάθειές μας και η ισχύς μας είναι επικεντρωμένες στο να αμυνθούμε», δήλωσε.

Ο ιρανός εκπρόσωπος δήλωσε επίσης ότι η Τεχεράνη σέβεται τη συνθήκη μη διάδοσης των πυρηνικών, όσο είναι μέλος της, όμως πρόσθεσε πως η χρησιμότητα της συνθήκης αυτής αμφισβητείται, καθώς το Ιράν δέχεται επίθεση και τα δικαιώματά του δεν γίνονται σεβαστά.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ