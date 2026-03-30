«Αποτροπιασμό» και «έντονη αγανάκτηση» εκφράζει η Πρεσβεία της Παλαιστίνης στην Κύπρο για την απόφαση των ισραηλινών αρχών να εμποδίσουν την είσοδο του Λατίνου Πατριάρχη Ιεροσολύμων Καρδινάλιου Pierbattista Pizzaballa και του Φρουρού των Αγίων Τόπων, πατέρα Francesco Patton, στον Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ, την Κυριακή των Βαΐων.

Σε ανακοίνωσή της η Πρεσβεία αναφέρει – μεταξύ άλλων – ότι η ενέργεια αυτή «συνιστά σοβαρή παραβίαση της θρησκευτικής ελευθερίας και προσβολή προς εκατομμύρια πιστούς παγκοσμίως», προσθέτοντας ότι «πρόκειται για απαράδεκτο και δυσανάλογο μέτρο».

Παράλληλα, καλεί τη διεθνή κοινότητα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Ηνωμένα Έθνη «να λάβουν άμεσα και πρακτικά μέτρα για τον τερματισμό αυτού του εγκλήματος και της κλιμακούμενης πολιτικής κατοχής στην κατεχόμενη Ιερουσαλήμ».

Καταληκτικά, η Πρεσβεία της Παλαιστίνης αναφέρει «την ανάγκη παροχής διεθνούς προστασίας στον παλαιστινιακό λαό, καθώς και στους ισλαμικούς και χριστιανικούς ιερούς τόπους, υπό το φως των συνεχιζόμενων, συστηματικών και εκτεταμένων ισραηλινών επιθέσεων, εγκλημάτων και παραβιάσεων».

Πηγή: ΚΥΠΕ