Δύο από τα πλοία της Σουηδικής Ακτοφυλακής που η Σουηδία έχει στείλει στην Ουκρανία δεν έχουν φτάσει ακόμη στον προορισμό τους, παρόλο που έχει περάσει ένας χρόνος από τότε που η κυβέρνηση τα δώρισε. Αυτό αναφέρει το Σουηδικό κρατικό ραδιόφωνο Ekot.

Σύμφωνα με το ιστολόγιο Υπερβόρειοι, ο λόγος είναι ότι η Τουρκία έχει εμποδίσει τα πλοία να μεταβούν στη Μαύρη Θάλασσα μέσω του Βοσπόρου. Η Τουρκία υποστηρίζει ότι τα πλοία αποτελούν στρατιωτική βοήθεια.

Η Σουηδία, ωστόσο, υποστηρίζει ότι τα πλοία είναι πολιτικής χρήσης.

Σύμφωνα με τον Carl-Oskar Bohlin (Μ), ο οποίος είναι υπουργός Πολιτικής Άμυνας, η Σουηδία κάνει μια διαφορετική ερμηνεία της λεγόμενης Σύμβασης του Μοντρέ, η οποία εμποδίζει τη διέλευση στρατιωτικής βοήθειας μέσω του Βοσπόρου.

Με άλλα λόγια, η σουηδική κυβέρνηση θεωρεί ότι τα συγκεκριμένα πλοία δεν εμπίπτουν στους περιορισμούς της Σύμβασης, επειδή τα χαρακτηρίζει ως πολιτικής/περιβαλλοντικής χρήσης και όχι στρατιωτικά.

«Είναι σημαντικό να φτάσει όλη η βοήθεια προς την Ουκρανία που παρέχει η Σουηδία», δήλωσε ο Carl-Oskar Bohlin, υπουργός Πολιτικής Άμυνας, στο ραδιόφωνο.