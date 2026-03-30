Οι ιρανικές αρχές εκτέλεσαν σήμερα δύο άνδρες που είχαν καταδικαστεί για συμμετοχή σε απαγορευμένη οργάνωση της αντιπολίτευσης και για απόπειρα ανατροπής της ιρανικής ηγεσίας, ανακοίνωσαν οι δικαστικές αρχές του Ιράν.

Οι δύο άνδρες είχαν διασυνδέσεις με τους Μουτζαχεντίν του Λαού (MEK), μια εξόριστη οργάνωση από τη δεκαετία του 1980 που έχει χαρακτηριστεί "τρομοκρατική" από την Τεχεράνη, σύμφωνα με τον ιστότοπο Mizan Online, μέσο ενημέρωσης της δικαστικής εξουσίας.

Η πηγή αυτή δεν διευκρίνισε πότε συνελήφθησαν, ούτε αν συμμετείχαν στο μεγάλο κύμα διαδηλώσεων του Ιανουαρίου στο Ιράν, αλλά σημείωσε ότι αυτοί είχαν μετάσχει σε "ταραχές και τρομοκρατικές ενέργειες σε πόλεις", που προκάλεσαν τον θάνατο ανθρώπων.

"Μετά την επιβεβαίωση και την οριστική επικύρωση της ποινής από το Ανώτατο Δικαστήριο, οι Ακμπάρ Ντανεσβαρκάρ και Μοχαμάντ Ταγκαβί-Σανγκντεχί απαγχονίστηκαν σήμερα το πρωί", ανέφερε ο ιστότοπος Mizan.

Σε αυτούς είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για συμμετοχή σε "τρομοκρατικές ενέργειες", για τη διάπραξη ενεργειών με στόχο την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας και για επίθεσή τους στην εθνική ασφάλεια, σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Το Ιράν κατέχει τη δεύτερη θέση στην παγκόσμια κατάταξη όσον αφορά τον αριθμό εκτελέσεων μετά την Κίνα, σύμφωνα με οργανώσεις προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων η Διεθνής Αμνηστία.

Πριν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, διαδηλώσεις ξέσπασαν στο Ιράν στα τέλη Δεκεμβρίου σε διαμαρτυρία για την αύξηση του κόστους διαβίωσης, προτού αυτές μετατραπούν σε μαζικό κύμα διαμαρτυρίας που κορυφώθηκε στις 8 και 9 Ιανουαρίου.

Η καταστολή του στοίχισε τη ζωή σε χιλιάδες ανθρώπους, σύμφωνα με μη κυβερνητικές οργανώσεις.

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αναγνωρίσει ότι οι νεκροί ανέρχονται σε πάνω από 3.000, αλλά αποδίδουν τα βίαια επεισόδια σε "τρομοκρατικές ενέργειες" που ενορχηστρώθηκαν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ.

Στις 19 Μαρτίου, η ιρανική ηγεσία ανακοίνωσε ότι εκτέλεσε τρεις άνδρες που κατηγορούνταν ότι σκότωσαν αστυνομικούς στη διάρκεια των διαδηλώσεων.

