Αντιμέτωπη με περιορισμούς και αυξημένη αστυνόμευση είναι φέτος η τελετή αφής του Αγίου Φωτός στην Ιερουσαλήμ, καθώς η ισραηλινή κυβέρνηση έχει εκδώσει οδηγίες για περιορισμένη παρουσία πιστών λόγω ανησυχιών ασφαλείας.

Οι τελευταίες εβδομάδες έχουν δείξει ότι το Ιράν στοχοποιεί ιερούς τόπους, με αποτέλεσμα οι αρχές να ζητούν από τους πιστούς να μην προσέρχονται στην Παλιά Πόλη για λόγους προστασίας.

Η εικόνα αυτή τη στιγμή στα λιθόστρωτα σοκάκια της Παλιάς Πόλης είναι αποκαρδιωτική: καταστήματα κλειστά, περιορισμοί στην κυκλοφορία και βροχερός καιρός δημιουργούν ένα σχεδόν απόκοσμο τοπίο. Η είσοδος του Ναού της Αναστάσεως είναι ερμητικά κλειστή, τόσο για μοναχούς από διάφορα μέρη του κόσμου όσο και για πιστούς που επιθυμούν να προσκυνήσουν.

Σύμφωνα με την ισραηλινή κυβέρνηση, οι συγκεντρώσεις επιτρέπονται μόνο για έως 50 άτομα και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει καταφύγιο, ενώ αλλιώς απαγορεύονται πλήρως. Οι πιστοί και οι τουρίστες που επισκέπτονται την περιοχή βιώνουν αυστηρούς περιορισμούς, γεγονός που δημιουργεί έντονη απογοήτευση.

Η τελική απόφαση για το αν οι πιστοί θα μπορούν να παρακολουθήσουν τη στιγμή της αφής του Αγίου Φωτός θα ανακοινωθεί την Τετάρτη.

Following a productive meeting between the Israel Police and Latin Catholic Cardinal Pierbattista Pizzaballa, a mutual framework has been established for upcoming Easter ceremonies.



Due to the complex security reality of Operation "Roaring Lion," ceremonies including the "Holy… — Israel Police (@israelpolice) March 30, 2026

