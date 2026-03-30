Σε μία κίνηση που προκαλεί εκ νέου έντονες αντιδράσεις, η UEFA επέβαλε πρόστιμο 83.000 ευρώ στον γαλλικό ποδοσφαιρικό σύλλογο της Λιλ, επειδή οι οπαδοί του ανέδειξαν μεγάλο πανό με την Ιωάννα της Λωραίνης κατά τη διάρκεια αγώνα.

Το εντυπωσιακό κορεό που εμφανίστηκε στα κερκίδες απεικονίζει την εθνική ηρωίδα της Γαλλίας σε πολεμική πανοπλία, κρατώντας σπαθί, με φόντο την γαλλική σημαία και το σύνθημα «Η Γαλλία ποτέ δεν πεθαίνει».





Η απόφαση έρχεται λίγο μετά από πρόστιμο που επιβλήθηκε στον Ερυθρό Αστέρα Βελιγραδίου για την ανάρτηση με τον Άγιο Συμεών.

Η UEFA έκανε γνωστό, μετά την καταγραφή του παρατηρητή του αγώνα επέβαλε πρόστιμο 40.000 ευρώ καθώς όπως αναφέρει κρίθηκε ότι είναι ένα μήνυμα το οποίο είναι ακατάλληλο για μια αθλητική εκδήλωση.

Σύμφωνα με πολλούς φιλάθλους και σχολιαστές, η UEFA «διεξάγει ανοιχτό πόλεμο κατά του Χριστιανισμού», ενώ επιτρέπει άλλα σύμβολα και μηνύματα σε γήπεδα.

Το περιστατικό έχει προκαλέσει μαζικές εκκλήσεις για μποϊκοτάζ της UEFA, με χιλιάδες χρήστες στα social media να εκφράζουν την οργή τους για την, κατά την άποψή τους, επιλεκτική λογοκρισία θρησκευτικών και πολιτιστικών συμβόλων.